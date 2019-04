محمود دياب .. القاضي الذي خطفه المسرح

سلوى عثمان

لا يخطو شخص بعقله ووجدانه إلى رحاب عالم المسرح دون أن يسمع اسم محمود دياب ، فهو الكاتب المسرحي والأديب والقاص الذي استطاع أن يتنقل بين الفنون بسلاسة شديدة ، و براعة فى الكتابة ، وعمق فى استخدام الدلالات ، وهذه المسيرة ، التى بلغت الـ 25 عاما ، كانت قادرة على حفر اسمه بكلمات من النور بالتاريخ المسرحي الحديث .

ولد دياب بمحافظة الإسماعيلية في 25 أغسطس 1932 ، وحصل على شهادة البكالوريا ،ثم انتقل إلى القاهرة ليلتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1951 ليحصل على الليسانس في القانون عام 1955، ويتدرج في سلك القضاء ، ويعين نائبا بهيئة قضايا الدولة ليترقى في الوظائف القضائية بالهيئة حتى وصل إلى درجة المستشار .

ورغم أنه عمل لسنوات فى سلك القضاء والعدل إلا أنه لم يستمر طويلا في الجلوس على منصة تطبيق القانون ، ليقرر الوقوف على عتبة مجال جديد عام 1960 ــ كتب أول قصة له وهى ” المعجزة ” ــ ، وخلع ثوب القاضي ، ليرتدي ثوبا جديدا ، ويصبح واحد من اهم وأشهر كتاب الستينات ليس فقط ككاتب مسرح وإنما أيضا للقصة والسيناريو السينمائي ، والسطور القادمة ستهتم أكثر بإبداعاته المسرحية التي كانت سببا في إطلاق اسمه على الـ 11 لـ ” المهرجان القومي لمسرح المصري ” .

كتب دياب 9 مسريحات طويلة بدأها بـ ” البيت القديم ” عام 1964 ، وكانت اخر مسرحياته الطويلة ” أرض لا تنبت الزهور ” عام 1979 ، كما كتب 7 مسرحيات قصيرة منها ” غريب ” ، ” المعجزة ” ، ” الضيوف ” ، ” البيانو ” ، ” رجل طيب ” ، ومن أكثر ما يميز مسرحياته هى الغوص في المجتمع الريفي ، وتعريته للعلاقات بهذا المجتمع ، وقدم مسرحيات تقدم هذه المشكلات ومنها ” ليالي الحصاد ” عام 1967 ، و” الهلافيت ” عام 1969 .

وظهر شغف دياب بالقصص التاريخية وكيفية إسقاطها على الواقع العربى، فقدم مجموعة من الكتابات التي تحمل أفكارا قومية خالصة ، ومنها مسرحية ” البيت القديم ” التي حازت على جائزة المجمع اللغوي المصري وقدمت في القاهرة والأقاليم والسودان والعراق وسوريا، وفى هذا النص لعب قلم دياب على وتر الانحياز للمواطن البسيط وتبنى مبادئ التحرر ورفض الظلم ، ثم تتابعت أعماله على نفس المنوال بمسرحية ” الزوبعة ” عام 1966 وحاز عنها على جائزة منظمة اليونيسكو لأحسن كاتب مسرحى عربى، الأمر الذي اقتضى ترجمتها الإنجليزية والفرنسية والألمانية لتكون في متناول الجميع لبراعتها وعمق نسيجها الدرامى والإنسانى .

كما كتب بعد حرب أكتوبر 1973 مسرحية ” رسول من قرية تميرا للاستفسار عن مسألة الحرب والسلام ” في عام 1974 ، وقدم صور البطولة والغدر، التضحية والانتهازية ، ووضع حرب التحرير والقضية الاجتماعية ، في خطين متوازيين يلتقيان من حين لآخر، فأثناء غياب المقاتل فكري في المعركة ينتهز عمه دسوقي الفرصة ليغتصب أرضه ، ويأتي نبأ استشهاده صدمة توقظ ضمائر الذين شاركوا العم في اغتصاب الأرض وينطق الصامتين .

وفي نفس العام كتب دياب للمسرح ” أهل الكهف ” عن الفئة التى كانت متحكمة في مصر قبل ثورة 1952 وخروجهم من كهف الماضي لمحاولة استعادة أمجادهم والعودة بالمجتمع للوراء.

كما قدم مسرحية ” أبو الفتوح ” والتي حاول فيها استلهام التاريخ ، من خلال مجموعة من الشباب الذين تصدمهم هزيمة يونيو 1967 فيقررون البحث عن وسيلة تسلية فيقدمون على اختيار لحظة انتصار صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في موقعة حطين وتصبح اللعبة إعادة صياغة التاريخ

فالنصر العسكري وحده وفق ديبا يظل ناقصاً مالم يدعم بمشروع للعدالة الاجتماعية حتى تعم ثمار النصر طوائف الشعب ، وتختار الجماعة أسامة بن يعقوب رئيساً لها وهو شاب ثائر مثقف قادم من الأندلس يحمل كتاب باب الفتوح الذي أودعه صورة متكاملة للنصر وخلاصة آرائه لتحقيق العدل والحرية وكرامة الإنسان.

ويتوجه أسامة إلى القدس ليضع كتابه بين يدي السلطان صلاح الدين لكنه يفشل ويأمر قائد حرس السلطان بمطاردته ومصادرة كتابه، في نهاية الأمر ينتشر كتاب باب الفتوح بين الشباب المؤمن بأفكاره .

وأخر مسرحيات دياب هى ” أرض لاتنبت الزهور ” وقدم فيها شخصية الزباء ملكة تدمر المرأة التى تسعى للانتقام لمقتل أبيها وخيم الظلام والجهامة والكآبة على كل ركن في قصرها ومملكتها ورفضت الزواج وكل متع الحياة وترفض عروض السلام من عدوها ، وتدور الفكرة الرئيسية حول استحالة السلام مع اللئام من البشر اللذين ماتت إنسانيتهم وسيطر الحقد والكراهية على طبيعتهم .

كرم دياب لاكثر من مرة ؛ فتم تكريمه في اليوبيل الفضى للتليفزيون عام 1985 وحصل على وسام اليوبيل ، ورشحته مصر مندوبا عنها لمؤتمر المسرح العربي الذي عقد في بغداد لتحتفظ مصر بمركز المسرح العربي ومقره الدائم بالقاهرة كما حاز على جائزة أحسن كاتب عربى من بغداد .

وترك دياب أثرا كبيرا في المجال المسرحي رغم انه وافته المنية عن عمر يناهز الخمسون عاما في أكتوبر 1983 .

