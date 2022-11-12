محمود دهشان: نشاط التأمين عن بُعد في السوق المصرية ينتظر المزيد

يعد الوصول عن بُعد للعملاء أمرًا حيويًا في توفير المعلومات، ومن ثم استخدامها في اتخاذ القرارات، حيث يتم تقديم المشورة التفاعلية من خلال المحادثات الإلكترونية ونصائح الروبوت المدعومة بالتكنولوجيا.

ومن جملة ما يُحسب للتكنولوجيا من مآثر في قطاع التأمين؛ أنها قد رفعت درجة اهتمام الشركات بالتوجه إلى فئات كانت منسية من قبل، إلا أن النشاط ينتظر المزيد، حسبما يرى محمود دهشان؛ خبير إدارة المشروعات المعتمد من معهد إدارة المشروعات الأمريكى ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة “GIG” لتأمينات الحياة.

دهشان يتحدث لـ”المال”

وأكد على أن تطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول من قبل شركات التأمين التي تعتمد على الرموز لتوجيه المستخدم؛ أمر في غاية الأهمية، بالنسبة للعميل صاحب القدر البسيط من التعليم أو المفتقر إليه، خاصة وأن معظم الناس في تلك الأيام يعرفون الإنترنت والهواتف الذكية وإن كانوا أُميين.

كما أن الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية والرقمية يمكن أن يقلل من تكلفة تقديم التأمين، ويشمل ذلك الحصول على الوثيقة ودفع الأقساط والمطالبات، حيث تستفيد الشركات من استخدام العملاء لهواتفهم المحمولة بشكل دائم لتوسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم عن طريق الإنترنت وتسهيل العمليات، وفق دهشان.

ويؤكد دهشان على أن السوق المصرية استطاعت الدخول في قطاع التكنولوجيا، من خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات والتشريعات، الخاصة بالإصدار الإلكتروني للتأمين، لتفعيل المنظومة والتوزيع لبعض الوثائق، من خلال شبكات نظم المعلومات والضوابط المطلوبة لها وتوزيعها إلكترونيًا.

وكذلك صدور قرارات بشأن ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية لشركات ووسطاء التأمين والإعادة، وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة لبعض المؤسسات العاملة بالقطاع المصري على الإصدار الإلكتروني لبعض الوثائق.

كما تم إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية لمنصة إلكترونية بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين، لتبادل البيانات عن الشركات، وتلك لبِنة أولى في جدار إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة القطاع المختلفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن مجمعة التأمين الاجباري على السيارات تتخذ توجهًا صريحًا إلى الإصدار الإلكتروني لكافة الوثائق الإجبارية على السيارات.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به بعض اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين، مثل لجنتي “متناهي الصغر” و”الحاسب الآلي”، من تطوير الآلية بالعمل على تقديم نماذج لبعض الوثائق المبسطة، بالإضافة إلى وضع تصور لمنصة متكاملة تتضمن الإصدار الإلكتروني والتحصيل وإدارة المطالبات، من خلال التكنولوجيا.