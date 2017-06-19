محمود حميدة يخلع بنطلونه فى رامز تحت الأرض

أحمد الدسوقىخلع الفنان الكبير محمود حميدة بنطلونه فى برنامج "رامز تحت الأرض"، بعد أن اكتشف المقلب.وتمكَّن الفنان الكبير محمود حميدة من الخروج من بركة المياه التى سقطت فيها السيارة التى كان يركبها، بعد لقائه نيشان، ليكون أول ضحية يخرج من هذه البركة منذ أن بدأ البرنامج.وبدا على حميدة الهدوء

أحمد الدسوقى

خلع الفنان الكبير محمود حميدة بنطلونه فى برنامج “رامز تحت الأرض”، بعد أن اكتشف المقلب.





وتمكَّن الفنان الكبير محمود حميدة من الخروج من بركة المياه التى سقطت فيها السيارة التى كان يركبها، بعد لقائه نيشان، ليكون أول ضحية يخرج من هذه البركة منذ أن بدأ البرنامج.

وبدا على حميدة الهدوء أثناء سير السيارة بسرعة كبيرة فى الرمال.

وبعد أن كشف رامز عن وجهه حاول حميدة الاعتداء عليه وعلى أفراد البرنامج، إلا أن رامز تمكَّن من تهدئته.

وقال حميدة: “مبسوط من اللى حصل فى البرنامج لأنه طهرنى من حاجات كتير عملتها فى دنيتى”.