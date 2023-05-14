محمود حميدة لـ«إنسايدر بالعربي»: سأذهب للقضاء لحل أزمتي مع فيلم هارلي (فيديو)

كشف النجم القدير محمود حميدة في لقائه مع برنامج “إنسايدر بالعربي” الساعات الماضية، عن موقفه تجاه ما حدث معه في فيلم هارلي الذي شارك في بطولته مؤخرا مع النجم محمد رمضان، فيما يتعلق بتضرره من وضع اسمه بتتر الفيلم بشكل لا يليق باسمه وتاريخه الفني.

وقال محمود حميدة إن ما حدث من ترتيب وضع اسمه على أفيش وتتر فيلم “هارلي” إساءة واضحة له، مشيرا إلى أنه لم يوافق على تنفيذ الفيلم إلا بعد الاتفاق على هذا البند تحديدا، ومع ذلك تم مخالفة العقد، وأكد أنه تقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيلية، وأنه في حال عدم قدرتهم على حل الموقف، سيضطر للجوء للقضاء.

وأضاف أن السبب قد يبدو غير معقول ولكن بالنسبة لي كان معقولا وهو أن محمد رمضان دعاني للعمل ده، واللي شرح لي التفاصيل المخرج محمد سامي وقالي هنصور الفيلم ده أثناء رمضان وهنزله على العيد”.

وأشار أيضا إلى أنه : “أعجب بالجرأة دي أنه شايف حاجة يعني ورا التعاون ده وأن لازم يبقي بالسرعة دي وبعدين عملنا اجتماع أنا ومحمد سامي وشرح لي فيه القصة لأن العمل كان بيتكتب على الهوا كمان فدي مغامرة كبيرة جداً”، مؤكدا “كان الدافع بتاعي في الأول والآخر إني أساعده على تحقيق اللي في دماغه اللي هي عمري ما عملتها قبل كده بالشكل ده”.

تدور أحداث الفيلم حول “هارلي”، مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.