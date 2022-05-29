محمود حسني: «إي فاينانس» تستهدف التوسع في القطاعات المختلفة التي تحتاجها السوق المحلية

قال محمود حسني، رئيس قطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي بشركة «إي فاينانس»، إن عدد الشركات المتخصصة في مجال المدفوعات والمتحصلات الحكومية بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وصلت إلى 5 شركات.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، الذي تعقده جريدة “المال” اليوم، أن استراتيجية شركته تتمثل في التوسع بالعديد من القطاعات المختلفة التي تحتاجها السوق المحلية المصرية.

وأشار إلى أن مجموعة “إي فاينانس” وضعت خطة لتطوير البنية التكنولوجية التحتية بهدف جذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف التوسع في الكثير من القطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن الشركة تفضل الاستحواذ على عدد من الشركات بدلا من تدشين شركة، مشيرا إلى أنها تعتزم دراسة الاستحواذ على عدد من الشركات الناشئة خلال الفترة المقبلة.