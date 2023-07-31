محمود حامد عرفات رئيسا غير تنفيذي لـ«القابضة للنقل» وعمرو أحمد مصطفى عضوا منتدبا تنفيذيا

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قرارًا بإسناد رئاسة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، للواء مهندس محمود حامد عرفات، وذلك خلفًا للواء عبد المطلب المتولى.

ونصّ القرار، الذي أصدره وزير النقل رقم 434 لسنة 2023، على أن يتولى الدكتور عمرو أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

كما شمل القرار استمرار عضوية مجلس إدارة كل من المهندس مروان السماك رئيس شركة الهندسية للحاويات، ونائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية،

بالإضافة إلى تعيين المهندس مدحت محمود حاتم القاضي نائب رئيس مجموعة كادمار للملاحة، ورئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية.

كما تم تعيين اللواء إمري عبد الرحمن حسن فراج عضوًا بمجلس الإدارة ممثلًا لقطاع النقل البحري، والمستشار التهامي محمد وجدي محمد عضوًا بمجلس الإدارة.

كما نص القرار على تعيين يحيى إبراهيم عفيفي عضو مجلس الإدارة ممثلًا لوزارة المالية، وعلى أحمد محمود عضوًا بمجلس الإدارة ممثلًا للنقابة العامة بالنقل البري.

ونص القرار على أن يتم عرضه وتنفيذه في أقرب جمعية عامة عادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

والشركة القابضة للنقل البحري والبري، هي شركة قابضة مساهمة مصرية تأسست بقانون شركات قطاع القطاع العام رقم 203 لسنة 1991، وتمتلك 15 شركة تابعة تعمل في مجالي النقل البحري (تداول الحاويات والتوكيلات الملاحية) والنقل البري.

وتسهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري في العديد من الشركات، والتي من أهمها المساهمة في 3 شركات الحاويات، وأول تلك الشركات هي الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،

وتسهم بها الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 55.3%، بينما تسهم شركة أبو ظبي القابضة الإماراتية بالشركة بنسبة 32%، وهيئة الميناء بنسبة 7.6%، والباقي للقطاع الخاص.

كما تسهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بنسبة 40.8%، بينما تشارك الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 38.5%، والقناة للتوكيلات الملاحية 20.3%، وذلك برأسمال يصل إلى 300 مليون جنيه.

كما تشارك الشركة القابضة للنقل البحري بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة بنسبة 42%، بينما باقي مساهمي الشركة تضم القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 20%، وبورسعيد للحاويات بنسبة 3%، وشركة دمياط للملاحة بنسبة 4.8%، والباقي للقطاع الخاص، وتعمل الشركة برأسمال مرخص يصل إلى 400 مليون جنيه.

كما تسهم الشركة القابضة للنقل البحري بشركة القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 91.7%، بينما باقي مساهمات الشركة تتوزع بين شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية بنسبة 3.3%، والباقي للقطاع الخاص، وتعمل الشركة برأسمال يصل إلى 400 مليون جنيه.

كما تمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري نسبة 100% من أسهم شركة المستودعات العامة المصرية، وذلك برأسمال مرخص به 50 مليون جنيه.

كما تمتلك الشركة القابضة نسبة 100% من أسهم شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، برأسمال مرخص يصل إلى 300 مليون جنيه.

كما تمتلك 100% من أسهم شركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة برأسمال يصل إلى 300 مليون جنيه.

وتمتلك القابضة للنقل البحري والبري نسبة 100% من أسهم شركة الصعيد للنقل والسياحة برأسمال يصل إلى 300 مليون جنيه.