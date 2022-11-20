محمود حافظ يروج لفيلم جروب الماميز قبل طرحه

حرص الفنان محمود حافظ مساء اليوم على الترويج للفيلم السينمائي الجديد ” جروب الماميز” الذي يقوم ببطولته بجانب كوكبة من النجوم أبرزهم يسرى اللوزي وروبي .

وتدور فكرة الفيلم في إطار لايت كوميدي حول فكرة جروب الماميز، الذي يجرى انشائه بين الأمهات في المدارس لمتابعة أخبار أبنائهم.

وقام محمود حافظ بنشر صورته على أفيش الفيلم الجديد عبر حسابه الرسمي ” فيس بوك ” ، وظهر فيه بشكل منفرد مرتديا نظارة شمسية وقبعة دون أن يكشف عن ملامح شخصيته بالفيلم .

حيث سيعرض فيلم جروب المامميز بدور العرض السينمائي 28 ديسمبر القادم ، تأليف ايهاب بليل واخراج عمرو صلاح .