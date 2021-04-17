ثقافة وفنون

محمود حافظ : استكمل مشاهدي في «النمر» وأتابع آراء الناس في الشارع

قال إن الأهم أن يقدم أدوارا تترك تأثيرا في الجمهور في النهاية .
أحمد حمدي 1:58 ص, الأحد, 18 أبريل 21 1:58 ص, الأحد, 18 أبريل 21

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قال الفنان محمود حافظ لـ”المال”، إنه سيقوم بتصوير بعض المشاهد له في مسلسل النمر بعد الإفطار ، حيث يتبقى له حوالي 4 أيام تصوير في مسلسل النمر وينتهي منه تماما .

وأضاف أنه يتابع ردود الأفعال على المسلسل وشخصيته التي يقدمها فيه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة لآراء الناس في الشارع المصري .

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ولفت حافظ إلى أننا مازلنا في الأيام الأولى في شهر رمضان الكريم ، وهناك مسلسلات بعد تركيز المشاهدين معها يقل إيقاعها وتقل مشاهدتها تدريجيا مع الأيام وهناك أعمال أخرى تزيد مشاهدتها ومتابعتها .

وتابع قائلا إنه يقدم أكثر من دور في شهر رمضان في النمر وبنت السلطان مع الفنانة روجينا وفي مسلسل هجمة مرتدة مع الفنان أحمد عز أيضا ، لكن الأهم أن يقدم أدوارا تترك تأثيرا في الجمهور في النهاية .

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بقلم أحمد حمدي

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