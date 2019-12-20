محمود الليثي يحيي رأس السنة بين القاهرة وإيطاليا

طرح الليثي أغنيته الجديدة " سهرانين " من إنتاج مصطفى السويفي ويقوم بمشاركته فيها الفنان حسام الحسيني

يحيي مطرب الأغنية الشعبية محمود الليثي أكثر من حفل غنائي بمناسبة رأس السنة الأيام القادمة، حيث تعاقد منذ أيام قليلة على 3 حفلات بتنظيم ” حسام خليل”.

من ناحيته ، كشف خليل لـ”المال” لأنه وقع عقدا مع محمود الليثي لإحياء حفل غنائي بأحد الأماكن المطلة على نيل القاهرة، إضافة إلى أنه سيحيي حفلين آخرين بإيطاليا 25 و26 ديسمبر الجاري بماربيا .

وتابع أنه يقوم حاليا بالاتفاق على حفلات غنائية أخرى بمناسبة رأس السنة مع مطربين مصريين سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام القادمة.

من ناحية أخرى ، طرح الليثي أغنيته الجديدة ” سهرانين ” من إنتاج مصطفى السويفي ويقوم بمشاركته فيها الفنان حسام الحسيني .