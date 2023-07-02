محمود العسيلي: لا أحب المجاملات ... وأغنية «بيت الروبي» جذبت الجمهور

حل النجم محمود العسيلي الساعات الماضية ضيفا في لقاء مع فريق ” Gossips” ، وكشف عن جوانب كثيرة في حياته الفنية والشخصية أيضا ، بعد نجاح أغنيته الأخيرة التي قدمها ضمن أحداث فيلم ” بيت الروبي” بطولة النجمان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز .

قال محمود العسيلي أنه لايحب المجاملة لو سأله أحد الأشخاص عن رأيه في عمل موسيقي معين له أو موسيقى معينة قائلا ” أنا لساني مش طويل، أنا صريح، ومابحبش الحال المايل، فلو لقيت الحال مايل في حاجة هقول على طول، ولو حد سألني رأيك إيه وبالذات لو في أغاني أو موسيقى هقول على طول، مابحبش أجامل لأن المجاملة بتضر”.

وعن كون أن لسانه زالف بعض الشئ كما يتهمه الجمهور بسبب العديد من المواقف التي مر بها النجم محمود العسيلي أمام الجمهور وتصرف معها بصرامة بعض الشيء قال : لو حد بيسألك على حاجة في شغله، وانت قولت له حلوة جدا، وهي زي الزفت، طب ليه؟ ما اقول له مش حلوة عشان يحسنها، وممكن أبقى أنا غلطان وأقول له دا رأيي أنا الشخصي، بس ما بحبش أجامل في حاجة ومهمة، وأكره أن حد يجاملني، وأنا بفهم في تعبيرات الوش، لساني زالف قال.