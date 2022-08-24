محمود العسيلى يطرح أغنيته الجديدة «الدلوعة» (فيديو)

طرح الفنان محمود العسيلي، مساء اليوم، أغنية جديدة بعنوان” الدلوعة” عبر منصة يوتيوب، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي ملاك عادل، والملحِّن محمد يحيى، والموزع الموسيقي علي فتح الله.

الأغنية تتميز بطابع إيقاعي صيفي مثل أغنيات العسيلي السابقة؛ منها “لفيت” التي حققت استماعًا جيدًا، وأغنيته الأخيرة “دوم دوم” للشاعر الغنائي تامر حسين، والملحِّن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أحمد يحيى.

يُذكر أن العسيلي يستعد لإحياء حفل غنائي بمدينة العلمين الجديدة، الجمعة المقبل 26 أغسطس الحالي، وذلك في ختام مهرجان العلمين بموسم الصيف الحالي لعام 2022.