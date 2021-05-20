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محمود العربي يشيد بتوجيهات الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني

أبناء مصر لن يتأخروا عن التكامل مع مبادرة الرئيس
دعاء حسني 1:10 ص, الجمعة, 21 مايو 21 1:10 ص, الجمعة, 21 مايو 21

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أشاد رجل الاقتصاد المصري محمود العربي ، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينين.

وقال العربي إن القضية الفلسطينية هي قضية الحق والعدالة، كما تمثل الضمير الإنساني الذي يواجه التعنت والتغطرس الإسرائيلي، منددا بما تقوم به دولة الاحتلال من اعتداءات سافرة على الشعب الفلسطيني.

وكان اتحاد الغرف التجارية أشاد بمبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة ويجري اتصالات مكثفة للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

وأضاف محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومؤدى خدمات الذين يتجاوزون 5 ملايين منتسب بكافة أنحاء مصر لن يتأخروا عن التكامل مع مبادرة فخامة الرئيس لدعم أشقائهم فى قطاع غزة فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص فى جميع المبادرات.

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وأوضح العربى أنه تم مكاتبة وزيرة التجارة والصناعة لإصدار قرار وزارى بقبول التبرعات من منتسبى الغرف لصالح إعادة الإعمار، مشيرا إلي أنه يتم التواصل مع الغرف فى جميع المحافظات لحث منتسبيهم للتبرع العينى بمواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار وكذا مشاركة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات لتنفيذ إعادة الإعمار.

وأشار العربى إلى أن تلك الجهود ستتكامل مع جمع معونات غذائية وطبية من منتسبى الغرف لإرسالها للإشقاء بفلسطين بالتنسيق مع الحكومة.

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بقلم دعاء حسني

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