محمود العربي: متفائِل بالاستثمار والسوق المصرية واعدة

■ لا نية لزيادة أسعار المنتجات ونحارب الغلاء بمنع الإحتكار■ إستثمارات توشيبا اليابانية لا تتجاوز %10 فى أحد المصانع التابعة ■ 17 مليار جنيه مبيعات المجموعة بنهاية 2017 «العربى» من أكبر مسددى الضرائب.. والمتهرب يأكل «حراماً» ■ الزيادات العشوائية للأسعار تحقق ركودًا بالسوق..

■ لا نية لزيادة أسعار المنتجات ونحارب الغلاء بمنع الإحتكار

■ إستثمارات توشيبا اليابانية لا تتجاوز %10 فى أحد المصانع التابعة

■ 17 مليار جنيه مبيعات المجموعة بنهاية 2017 «العربى» من أكبر مسددى الضرائب.. والمتهرب يأكل «حراماً»

■ الزيادات العشوائية للأسعار تحقق ركودًا بالسوق.. و«الرقيب علينا ربنا مش وزارة التموين»

■ وصول سعر المتر بالعاصمة الإدارية لـ17 ألف جنيه مبالغ فيه

■ لا يجب على الحكومة أن تكون تاجر أراض.. وضرورة توفير مساحات للمستثمرين بسعر جيد

■ خلاف مع محافظة المنوفية وراء توقف توسعات المجموعة فى المنطقة الصناعية الثالثة

■ صندوق النقد «مُرابى».. و«يوم المُنى» عند سداد قرض

■ لا ينبغى إجبار صاحب العمل على زيادة الأجور.. والعمال سلعة تخضع للعرض والطلب

دعاء حسني:

فى ظل الموجة التضخمية الجديدة المتوقعة بالسوق المصرية، عقب تحريك الحكومة أسعار الوقود منذ قرابة أسبوعين، واعتزام منتجى وموزعى عدد من السلع وبينها المنزلية والكهربائية رفع أسعار منتجاتهم بما يقرب من %10 بداية من يوليو الجارى، حاورت «المال» محمود العربى، رئيس مجلس إدارة «العربى»، إحدى أكبر الشركات المتخصصة فى تصنيع وتوزيع الأدوات المنزلية فى مصر والشرق الأوسط، للتعرف على خطة مجموعته حول تسعير منتجاتها، وكذلك وجهة استثماراتها الجديدة.

وسرد محمود العربى، الملقب بشهبندر تجار مصر والذى سبق أن تولى رئاسة الغرفة التجارية بالقاهرة لمدة 20 عاماً بينها 12 عاما، شغل خلالها رئيس الغرفة، والاتحاد العام للغرف التجارية، آراءه حول مناخ الاستثمار فى السوق المصرية، والقرارات الاقتصادية والسياسات المالية التى تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وروى «محمود العربى»، خلال الحوار الصحفى الذى أجراه مع عدد من الصحف، بدايات عمله منذ بدايته المبكرة للعمل فى التجارة فى سن مبكرة لم تتجاوز الـ5 سنوات حتى تحوله لصاحب امبراطورية صناعية وتجارية كبرى فى السوق المصرية تجاوزت مبيعاتها 17 مليار جنيه بنهاية 2017، ويعمل بها 26 ألف عامل حاليًا.

ولُقب «العربى»، مؤخراً بالرجل الذى حياه السيسى، ذلك خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف مطلع العام الجارى.

جاء ذلك أثناء عرض نجله إبراهيم العربى، نائب رئيس المجموعة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على الرئيس، الاستثمارات الجديدة لشركته فى المحافظة وخططها لاستيعاب 20 ألف فرصة عمل جديدة ليفاجأ الجميع بتدخل السيسى، موجهاً حديثه لنجله إبراهيم يخبره بنقل تحيته للحاج محمود العربى وسلامة وتقديره وكونه رجلا عظيما وإلى نص الحوار.

وحول مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة الحالية قال العربى: “أنا دايمًا متفائل، والسوق المصرية واعدة، وكل سنة نزيد 3 ملايين نسمة يعنى كل سنة بيزيد بحجم دولة”.

وتابع: “ الشاطر اللى يعرف الشعب المصرى محتاج ايه، وكل التجار وكل الصناع رفعوا الأسعار بعد زيادات الوقود، وأنا أرى أن الزيادة سيف ذو حدين، وإذا زادت الأسعار عن مقدور المستهلك المصرى سيتبعها ركود ووقف حال”، حسب قوله.

وقال إن المجموعة لا تتخذ قرار زيادة الأسعار سريعاً، ولكن عادة ما تتم دراسته، خاصة عند حدوث موجة تضخمية كتلك التى تمر بها السوق المصرية، مشيرا إلى أن الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود يمكن تحملها فى نسبة الأرباح، ولن تتعدى %1، مؤكدا أن المجموعة لن تطبقها.

وأوضح العربى أن قرار التعويم وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار أعقبته هوجة من زيادات سعر السلع حتى إن بائعة الفجل والجرجير والمكوجى رفعوا سعرهم وبرروا ذلك بزيادة الدولار.

وأضاف: “ربنا مش هيبارك لتاجر رفع الأسعار بدون وجه حق، والرقيب علينا هو ربنا، مش وزارة التموين”.

وأكد أن المجموعة لن تلجأ إلى رفع أسعار منتجاتها، وستنشر قوائم سعرية بأسعار أصنافها فى عدد من الصحف وذلك لضمان عدم حدوث أى تلاعب فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.



محاربة الغلاء

وأكد العربى أن مجموعته تساعد المستهلكين للتغلب على غلاء الأسعار، وذلك عبر بيع منتجات الشركة بسعر موحد للتجار على مستوى الجمهورية، ولا يتم منح ميزة للتاجر عن آخر لتجنب احتكار السلعة، كما أن منتجاته تخضع لمنافسة شديدة بين التجار وبعضها، قائلاً:” إذا عملنا احتكار وادينا تاجر وعشرة لأ.. فالمحتكر هيبيع بضعف الثمن”.

وأيد العربى السياسات التى تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية رغم صعوبتها، وكان من بينها زيادة أسعار الوقود، قائلاً: “ناس كثير زعلانين أن الأسعار زادت ولكن كان من المفترض أن تتم تلك الزيادات منذ 10 سنوات وما كان سيشعر بها أحد إذا طبقت تدريجياً، ولكن للاسف الحكومات السابقة كتمت عليها، واضطررنا لنتحمل تلك الزيادات”.

وأضاف أنه لم تكن هناك حلول أخرى، موضحا أن الدول التى كانت تقرضنا، توقفت، وأتمنى أن تعود مصر لمنح غيرها.





المقاطعة لا تصلح مع المصريين

وقال العربى إن سلاح المقاطعة للسلعة حال زيادة سعرها لا يصلح مع المصريين، موضحاً:”مكثت 20 عاما رئيساً لغرفة القاهرة التجارية بينها 12 سنة رئيس الغرفة والاتحاد معاً، والشعب المصرى مابيعملش مقاطعة والأمر متروك لآليات السوق من عرض وطلب ومصر سوق كبيرة».





صندوق النقد «مُرابى»..ومصر بحاجة إليه

ويوضح العربى رأيه حول لجوء مصر لقرض صندوق النقد الدولى، قائلاً:” كنت أقترض من البنوك ولكن بحدود، والآن ليس على المجموعة أى ديون للبنوك.

وقال إن صندوق النقد الدولى «مُرابى»، ولكن مصر بحاجة إليه، فتعداد مصر يقترب من 110 ملايين نسمة، ونحن بحاجة إلى تحديد للنسل وهذا وافق عليه العلماء، وهناك أعباء كبيرة على الدولة لإقامة مشروعات وتوفير فرص للتوظيف”.

وشدد العربى على ضرورة توجيه استثمار أموال القرض، مضيفاً: “ لابد أن نستثمر أموال القرض لكى تسدد القرض ويوم ما نسدده يبقى يوم المني”.



17 مليار جنيه مبيعات المجموعة

وأوضح العربى أن المجموعة سجلت 17 مليار جنيه مبيعات بنهاية 2017، قائلاً:” نعد ضمن الأكبر تسديداً للضرائب ومفيش اثنين زى العربى واسالوا وزارة المالية عن الأرقام، واللى بيتهرب من الضرائب بيآكل مال حرام وما بعملش شاطر عليهم ونسدد الضرائب عن مبيعاتنا”.



العمال سلعة.. عرض وطلب

وحول المبادرات التى أطلقها عدد من منظمات مجتمع الأعمال بينها اتحاد الصناعات والمستثمرين لزيادة أجور العاملين لديها عقب الارتفاعات الأخيرة التى شهدتها أسعار الوقود قال العربى: “إحنا بنعمل علاوات من غير ما حد يقولنا، والعاملون سلعة عرض وطلب، ولا ينبغى أن يفرض على رجال الأعمال زيادة الرواتب.

وعن الحد الأدنى للأجور يرى العربى أنه ينبغى أن يكون حسب مقدرة المنتجين، قائلا: “المواطن المصرى لما بيسافر خارج مصر ينجح لأنه يحصل على حقه”.

وأشار إلى اهتمام المجموعة بعامليها، مؤكدا أن هناك 26 ألف عامل نعتبرهم جزءا من «العربى»، موضحا أن شروط العمل تقتصر على الالتزام بـ8 ساعات عمل خلال الوردية بينها ساعة راحة، لافتا إلى تقديم وجبة ساخنة يومياً لجميع العاملين فى المصانع والإدارة.

وتابع: “العامل الذى يمضى عليه 10 سنوات عمل بالمجموعة، يسافر لأداء العمرة هو وزوجته أو هو والده أو والدته على حساب الشركة وذلك بخلاف مصروف اليد، ولا أحسب التكاليف رغم ارتفاعها فى السنوات الأخيرة”، موضحا أنه تم تسفير حوالى 4 آلاف عامل خلال 3 شهور بعمرة رجب وشعبان ورمضان.





مدرسة للتعليم الصناعى

وقال العربى إنه سيتم افتتاح مدرسة العربى للتعليم الصناعى فى محافظة المنوفية خلال العام الدراسى الجديد باستثمارات 27 مليون جنيه، وطاقتها الاستيعابية 1000 طالب سنوياً.

وأوضح أنه سيتم تدريب الطلاب فى معامل مخصصة، بالإضافة إلى أن الطالب ستتاح له فرصة للعمل داخل المصنع بمقابل مادى، أسوة بما تتم الاستعانة به من معاهد التدريب ومدارس مبارك كول، وسيتم انتقاء عدد منهم عند تخرجهم للعمل فى المجموعة.

وأكد أن المدرسة تهدف إلى تخريج مهندسين حقيقيين، تمكنهم مؤهلاتهم من تصليح ماكينات وتطوير خطوط الإنتاج مقابل رواتب جيدة لكون الحالية غير كافية لمواكبة ارتفاعات الأسعار.





أسباب توقف التوسعات بالمنوفية

وأكد العربى أن توسعات المجموعة الاستثمارية فى المرحلة الثالثة بالمنطقة الصناعية متوقفة، أما أراضى المجموعة فى المنطقة الصناعية ببنها سيجرى عليها توسعات محدودة.

وأوضح أنه فى بداية طروحات الأراضى بالمحافظة بيعت مرحلتاها الأولى والثانية للمستثمرين بسعر 150 جنيها للمتر، وحصلت المجموعة على %90 من الطرح الثالث للأراضى، بعد عرض المستشار عدلى حسين محافظ المنوفية الأسبق سنة 2000، الأرض بسعر 300 جنيه للمتر، والقطع المميزة المتر وصل إلى 340 جنيها حينها، وبرر ارتفاع السعر عن طروحات المرحلتين الأولى والثانية حينها ممازحا ً: “كونى من أبناء المحافظة”.

وتابع العربى: “عندما ذهبت لمعاينة الأرض بالمرحلة الثالثة لم تكن ممهدة وكان يملؤها الكثير من برك المياه، فاتفق معى المحافظ حينها على إمدادى بالكميات الكافية من الرمل لردمها ومساواة الأرض، ثم رفض المحافظ الذى تولى خلفا لعدلى حسين، منحى الرمال المتفق عليها فتوقفت لحين تنفيذ الاتفاق السابق، وعزمت على التوجه للاستثمار فى محافظة بنها ثم عاد محافظ المنوفية ليوافق على تنفيذ الاتفاق وإمدادى بما يكفى لمساواة الأرض بالرمال، وهذا ما عطل إقامة الاستثمارات فى تلك المنطقة.

وعن خلاف المجموعة مع جهاز تنمية المشروعات فى محافظة المنوفية، أشار العربى إلى قيامه بشراء أرض المرحلة الثالثة بقيمة 80 مليون جنيه، وتم سداد أقساطها أولا بأول حتى إنه تم التبكيير بسداد آخر 3 أقساط منها عبر شيكات للمحافظة قبل حلول موعد استحقاقها، ولم يكن بينها شيك من دون رصيد، ثم جاء أحد المحافظين بعد 15 عاما مطالباً المجموعة بسداد ما يقرب من 900 ألف جنيه فائدة عن تلك الأقساط وهو ما رفضته المجموعة، وخاطبت المحافظ أن يلجأ للقضاء، للفصل فى هذا الخلاف.

أما المرحلة الرابعة فى المنطقة الصناعية بالمحافظة، فرفع المحافظ سعر الأرض من 300 جنيه إلى 1600 جنيه للمتر مؤخرا، ولم يقبل عليها أحد من المستثمرين، ولم يتم بيعها، فلا يمكن لأحد إقامة مشروع على أرض بتلك الأسعار بغرض التنمية.





الاستثمارات المستقبلية فى الصعيد

وقال العربى إن وجهته الفترة المقبلة للاستثمار فى محافظات الصعيد، موضحا أن ارتفاع سعر الأراضى بالمناطق الصناعية كان أحد الأسباب التى دفعته للتفكير فى هذا الاتجاه، فضلأ عن رغبته فى تنمية تلك المحافظات التى تفتقر إلى الخدمات.

وأضاف أنه بعد دراسة اتجهت المجموعة لمحافظة بنى سويف، وحصلت على مساحة ضعف مساحة مصانع المجموعة فى بنها وقويسنا مجتمعة كما أن الأرض مجاناً، لافتا إلى تبرعه للدولة بمليون جنيه.

وقال إن الاستثمارات المستقبلية كلها ستتركز فى الصعيد، والبداية كانت ببنى سويف وسيتم استكمالها بمشروعات فى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد.

ويقدر حجم الاستثمارات الجديدة لإنشاء مجمع صناعى بمحافظة بنى سويف بنحو 3.4 مليار جنيه تُضخ على مرحلتين، تنتهى فى 2020، وتوفر نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة.



زيادات نسب التصنيع

وقال العربى إن خطة المجموعة الفترة المقبلة، تتركز فى زيادة نسبة المكون المحلى فى التصنيع، موضحا أن نسب التصنيع فى المجموعة بدأت بـ%40 والآن نسبتها بين 80 و%95، ما يوفر فى تكلفة التصنيع مع تقليل مصاريف الاستيراد من شحن وجمارك وخلافه.

ومن المعروف أن المجمع الصناعى الجديد الذى تعتزم المجموعة تنفيذه فى بنى سويف سيضم 12 مصنعًا لإنتاج المكونات والصناعات المغذية فى مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وسيضم مصانع منتجات نهائية كاملة الصنع، بالإضافة إلى مكونات إنتاج كالمراوح والثلاجات و«الكمبرسور» الخاص بالتكييفات والبوتاجازات وشاشات التليفزيون والغسالات ومحركاتها.

وتسعى المجموعة بالتعاون مع وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلى بما يحول المجموعة من مستورد للخامات والمكونات إلى مصدر.

وعن الاستثمار فى الصعيد يقول العربى: “أنا دايماُ ببدأ والناس بتقلدنى وأتمنى أن يحذو رجال الاعمال والصناعة حذوى لتنمية الصعيد”.

وانتقد العربى مغالاة الحكومة فى تسعير الأراضى، وقال: “الحكومة ليست تاجر أراض ولا ينبغى أن تكون كذلك، وكفاية أن تكون لديها أراض تمنحها للمستثمرين لتشغيل العمالة التى لديها، لتقليص نسب البطالة الحالية.

وتابع: الحكومة تخطط حالياُ لنقل المصانع فى المناطق الرملية، والمنطقة التى نعمل بها حالياً تسمى “بحور الرمل”.

وشدد على ضرروة قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير مساحات من الأراضى المرفقة ومزودة بخدمات المياه والكهرباء لتطرح على المستهلكين بسعر جيد، لخفض أسعار الإسكان، وقال إن تلك المهمة تقع على عاتق “السيسي”.

وأبدى العربى انتقاده لوصول سعر متر الأرض لما بين 17 و20 ألف جنيه بالعاصمة الادارية الجديد، قائلا إن هذا السعر مبالغ فيه ويؤدى إلى رفع أسعار جميع الأراضى وهذا كلام غير مضبوط”.

و شدد على أن مصر بها العديد من مساحات الأراضى الكبيرة غير المستغلة، قائلاً: “لدينا سيناء ولما تتعمر سنخرج من اللى إحنا فيه”، ودلل على حديثه بدولة اليابان، موضحاً أن جميع مساحات الأراضى بها مستغلة جيداً رغم تخلل الجزر بها.



التوسع فى مراكز الخدمة

وتابع العربى أنه يعتزم التوسع وزيادة مراكز الخدمة التابعة للمجموعة الفترة المقبلة بالمحافظات، مضيفاً أنه يصرف الكثير من المبالغ المالية لتطوير مراكز الخدمة ويوليها اهتماما لخدمة المستهلك.



200 ألف عامل خطة التوظيف

وأوضح العربى أن المجموعة تهدف لزيادة فرص التوظيف لديها للوصول بعدد العاملين إلى 200 ألف عامل أسوة بحجم العمالة بشركة توشيبا اليابانية، مشيرا إلى أن إستثمارات الأخيرة فى المجموعة محدودة للغاية ولا تتجاوز %10 من أسهم مصنع التلفزيونات فى مصر، وباقى الاستثمارات عائلية للمجموعة العربى.

