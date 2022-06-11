محمود الخطيب: هذه ليست أول مرة يتخلى فيها اتحاد الكرة عن الأندية المصرية

شن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، هجومًا لاذعًا على اتحاد الكرة المصري، بشأن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا، واستضافة المباراة النهائية، مؤكدًا أن ما حدث هو استمرار لمسلسل تخلي الجبلاية عن الأندية المصرية المتكرر.

وسرد الخطيب كواليس ما حدث مع اتحاد الكرة بشأن استضافة نهائي إفريقيا: كلفت العامري فاروق نائب رئيس الأهلي بمخاطبة لاتحاد الكرة والحصول على صور من الخطابات السابقة بين الاتحاد وكاف، وماطل الاتحاد ثلاث مرات.

وأضاف: أيضًا تدخل وزير الرياضة وكلفنا سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي بمخاطبة المدير التنفيذي للاتحاد الذي قال أنه لا يمكن لنا الحصول عليها سوى بعد الحصول على إذن رئيس الاتحاد.

وشدد الخطيب: الأهلي لا يصطنع مشاكل أو يقوم باللجوء للصوت المرتفع بل نسلك الطرق القانونية، الأهلي يحافظ على مصر.

وواصل: طالبنا بحل أزمة تعارض مواعيد كأس العالم للأندية مع كأس أمم إفريقيا 2021، وللأسف لم يتم حلها رغم وعدنا بأن الأهلي سيلعب بكامل نجومه في المونديال، كذلك اتحاد الكرة لم يساندنا فيما حدث في نهائي دوري الأبطال عام 2018.

واستطرد: فوجئت بمسؤولي اتحاد الكرة يتحدثون عبر وسائل الإعلام ويقولون إن الأهلي لم يطلب استضافة النهائي ولم أستطع سوى الابتسام، فكيف يمكن لناد التقدم بطلب استضافة النهائي وهو من الوارد أن يقصى من الأدوار الأولى؟

وأتم حديثه: اتحاد الكرة هو المسؤول عن التقدم بطلب استضافة النهائي وليس الأندية، فلماذا لم يتقدم رغم تسلمه الخطاب قبل إغلاق موعد التقدم بعد ما يقرب من 40 يومًا؟!