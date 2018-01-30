محمود الجزار: قميص الأهلى مسئولية كبيرة و جمعة مثلى الأعلى

أبدى محمود الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الجديد، والمنضم من فريق كهرباء الإسماعيلية، سعادته بارتداء القميص الأحمر، مؤكدا أنها مسئولية كبيرة وشرف لأي لاعب، مشيرا إلى أنه يتمنى من الله أن يكلل مشواره مع الأهلي بالنجاح، ويحصل على ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وأضاف أنه بدأ مسيرته مع الكرة في نادي القناة، وعمره 10 سنوات، ثم انتقل إلى كهرباء الإسماعيلية في سن الـ 17 عامًا، و شارك مع الفريق الأول بعد انتقاله بعامين، موضحا أنه تحدث مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بعد التوقيع، وهنأه الأخير على الانضمام للأهلي، وطالبه بالمشاركة في التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، لمجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الإسماعيلي الليلة.

وأشار إلى أن مثله الأعلى هو وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، وأنه يتمنى أن يصل لنفس المكانة والمستوى الذى قدمه “جمعة” مع الأهلي، مؤكدا أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز من بينها خط الوسط المدافع والظهير الأيمن، و كان الأهلى أعلن أمس الإثنين، عن ضم محمود الجزار لمدة أربع سنوات ونصف.