محمود البزاوي: انتظروني في «الفنار» قريبا

لم يستقر على عمل معين سيشارك في بطولته رمضان المقبل

كشف الفنان محمود البزاوي، أنه انتهى مؤخرا من تصوير فيلم سينمائي جديد “الفنار” وهو اسم مبدئي وإنتاج محمد حفظي وإخراج شريف نجيب في أولى تجاربه الإخراجية.

وأضاف أنه يشارك في بطولته مع كوكبة من الفنانين منهم دلال عبد العزيز ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي وغيرهم .

ولفت إلى أن الفيلم سيحمل أحداثا درامية مختلفة ومتناقضة واسم الشخصية التي يجسدها فيه “شرنوبي”، مشيرا إلى أنه ينتظر طرحه خلال الفترة القادمة للجمهور بدور العرض السينمائي بمصر.

وتابع قائلا إنه بالنسبة لموسم شهر رمضان القادم فحتى الآن لم يستقر على عمل معين سيشارك في بطولته هذا العام.