محمد يوسف يفسخ عقده مع بتروجت

علي المصريقبل ساعات من نهاية عام 2017، أنهي محمد يوسف المدير الفني لفريق الكرة اﻷول ينادي بتروجت، تعاقده مع النادي البترولي، يعدما أتفق مع الإدارة النادي علي فسخ العقد بالتراضي.وعقد الطرفان جلسة خاصة مساء اليوم الأحد اتفقا خلالها على عدم استكمال يوسف عقده مع بتروجت بالتراضي في ضوء العلاقة الطيبة

علي المصري

قبل ساعات من نهاية عام 2017، أنهي محمد يوسف المدير الفني لفريق الكرة اﻷول ينادي بتروجت، تعاقده مع النادي البترولي، يعدما أتفق مع الإدارة النادي علي فسخ العقد بالتراضي.

وعقد الطرفان جلسة خاصة مساء اليوم الأحد اتفقا خلالها على عدم استكمال يوسف عقده مع بتروجت بالتراضي في ضوء العلاقة الطيبة التي تجمع المدير الفني بمسؤولي النادي.

وأكد يوسف خلال الجلسة تقديره لمسئولي بتروجت واحترامه لهم وهو نفس الأمر الذي أكده مسؤولو النادي البترولي حيث أوضحوا أن يوسف من المدربين المميزين على المستوى الفني والأخلاقي.

وجاء الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين بسبب حالة عدم التوفيق التي يمر بها الفريق خلال الفترة الأخيرة.