محمد يوسف لـ«المال»: موسيماني لم يستحق الرحيل والجميع عليه أن يقف مع كولر

تحدث محمد يوسف، المدير الفني السابق للأهلي ومدرب الفريق السابق، عن رؤيته للموسم المقبل، وقيادة الأهلي تحت كولر، والأسباب التي أدت إلى تتويج الزمالك للموسم الثاني على التوالي ببطولة الدوري.

وحرصت “المال” على إجراء حوارًا مع محمد يوسف للحديث عن مستقبل الكرة المصرية في الفترة المقبلة.. وجاء كالتالي:

كيف ترى تجربة كولر مع النادي الأهلي قبل انطلاق الموسم؟

بالتأكيد لم نشاهد شيئًا بعد ولكنه مدرب ذو خبرات كبيرة، والجميع داخل الأهلي وجماهيره أيضًا عليها أن تتكاتف خلفه وتدعمه وتتركه يعمل كما يشاء قبل تقييمه والنظر لنتائجه، وأعتقد اننا سنشاهد موسمًا قويًا بتواجد أكثر من مدرب أجنبي كبير في الدوري المصري، وعلى اللاعبين الاستفادة من تلك التجارب.

هل عودة فيريرا للزمالك كانت سببا في التتويج بالدوري؟

فيريرا عمل مع الزمالك بشكل نموذجي؛ حيث صبر على اللاعبين، وحرص على تقديم مستويات جيدة، رغم الهزائم والنتائج السلبية في البداية، ولكن بعد ذلك، الفريق أصبح يحقق النجاحات، ويتوج بالبطولات، لذا فإن عودة فيريرا؛ من الأسباب الرئيسية لحصد لقب الدوري.

هل تعرض بيتسو موسيماني للظلم بسبب قرار رحيله عن الأهلي؟

كان يجب مساندة موسيماني من إدارة الأهلي، فهو لم يشعر بالمساندة من الإدارة، في ظل تراجع نتائج الفريق، وخسارة نهائي إفريقيا ليست ذنب موسيماني.

والأهلي تعرض لظلم كبير في هذا اللقاء، وكان الحل الأمثل في هذا الوقت؛ هو الاجتماع مع بيتسو موسيماني، وتوفير حلول لمشاكل الفريق دون تدخلات فنية.

ولكن أؤكد أنه كان يجب على موسيماني التركيز داخل الملعب فقط، وعدم الانتباه لأي انتقادات، وإنك تكون مدرب الأهلي؛ مختلف عن أي نادٍ آخر.

هل السوشيال ميديا لها دور في تراجع الكرة المصرية مؤخرًا؟

السوشيال ميديا بالطبع لها تأثير على كرة القدم، ولكننا في مصر افتقدنا لأساسيات اللعبة، وهي الروح الرياضية، والاحترام، يجب أن نستمتع باللعبة دون التجريح في الآخرين، سواء كانوا داخل المنظومة الرياضية أو خارجها، والتعلم من الكرة الأوروبية.

من هي الشخصيات التي أثرت عليك في مسيرتك؟

الراحل محمود الجوهري مدرب منتخب مصر الأسبق، أكثر مدرب أثَّر عليَّ بالإيجاب خلال مسيرتي في الملاعب.

كيف ترى تجربتك مع نادي فيوتشر؟

سعيد أنني كنت جزءًا في تكوين فريق فيوتشر، وأتمنى لهم التوفيق في الموسم المقبل ببطولة الكونفدرالية،

هل تملك عروضا في الوقت الحالي للعودة إلى التدريب في الموسم الجديد؟

أملك أكثر من عرض حاليا من أندية في الدوري الممتاز، ولكنني أنتظر لنهاية الموسم؛ لتكوين فريق جيد، وسأكشف عن وجهتي المقبلة خلال أيام قليلة.