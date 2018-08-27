محمد يوسف رئيساً لمجلس إدارة صناديق العلاج بجامعة القاهرة

المال -خاصأصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارين صدق عليهما مجلس الجامعة، بتولي الدكتورعلي عبدالرحمن يوسف الأستاذ بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، رئاسة لجنة متابعة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة الشيخ زايد الجاري تنفيذه، وتولي الدكتور محمد م

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أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارين صدق عليهما مجلس الجامعة، بتولي الدكتورعلي عبدالرحمن يوسف الأستاذ بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، رئاسة لجنة متابعة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة الشيخ زايد الجاري تنفيذه، وتولي الدكتور محمد محمود يوسف الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة بالجامعة، رئاسة مجلس إدارة صناديق العلاج والرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، وتولي الدكتور. وقد لقي القراران ارتياحاً كبيراً بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

يشار إلى أن الدكتورعلي عبدالرحمن يوسف قد شغل منصب عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيساً للجامعة، ومحافظاً للجيزة.

وكان الدكتور محمد محمود يوسف كان عميداً لكلية التجارة وشغل عدة مناصب من بينها، نائباً لرئيس جامعة القاهرة، ورئيساً لجامعة بني سويف، ومحافظاً لدمياط، ورئيساً لشركة مصر القابضة للتأمين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انه تم الإستعانة بالخبرات الكبيرة في ملفي الإسكان والرعاية الطبية، مشيراً إلي أنهما من الملفات الرئيسية للجامعة التي تهم أعضاء هيئة التدريس والعاملين. كما أكد الخشت فتح مجالات في عدد من المناصب لجيل من الشباب في إطار دعم عملية التواصل بين الأجيال في الجامعة.