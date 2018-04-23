محمد يوسف: تعظيم المحافظ الاستثمارية في توابع القابضة والتوسع عالمياً

كتب-ماهرأبوالفضل:أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "مصر القابضة للتأمين"، العضو المنتدب أن القابضة للتأمين تستهدف تعظيم المحافظ الاستثمارية للشركة وشركاتها التابعة واستثمار العوائد العقارية بما يعظم القدرات العقارية، واتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية للمساهمة

كتب-ماهرأبوالفضل:

أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “مصر القابضة للتأمين”، العضو المنتدب أن القابضة للتأمين تستهدف تعظيم المحافظ الاستثمارية للشركة وشركاتها التابعة واستثمار العوائد العقارية بما يعظم القدرات العقارية، واتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية للمساهمة فى برامج التنمية للاقتصاد المصرى وزيادة معدل الادخار القومى.

واكد أن الفترة المقبلة ستشهد نموا فى الطلب على التأمين على كل المبانى الحكومية فى مصر وتوسيع قاعدة التأمين وزيادة الادخار للاقتصاد القومى، مشيرا الي أن التوجه الجديد للقابضة للتأمين وشركاتها التابعة يعتمد على عدة محاور استراتيجية لها علاقة بالتنوع المخطط ، عبر دراسات استثمارية دقيقة أعدتها الشركة، متوقعا أن يكون هناك دور فعال فى رسم خريطة الاستثمار فى مصر الفترة المقبلة.

واشار يوسف الي ان القابضة تسعي لتعزيز توجهات وزارة قطاع الأعمال العام، بتعظيم استثمارات الشركة، ودراسة الاستثمارات فى السوق المحلية والخارجية، وادارة المحافظ الاستثمارية من خلال بنوك استثمار ذات ملاءة مالية محلية ودولية لتعظيم العوائد الاستثمارية