محمد يحيى يكشف كواليس أغنية «يانا يالا» لعمرو دياب قبل طرح ألبومه

يتعاون الفنان عمرو دياب في ألبومه الغنائي الجديد “يانا يالا” الذي سيطرحه خلال أيام قليلة إنتاج شركته الخاصة “ناي”، مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين منهم تامر حسين ومحمد يحيى وعادل حقي وغيرهم.

ويتعاون الهضبة مع الملحن محمد يحيى في أغنية “يانا يالا” وهي عنوان ألبومه الجديد وكلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وتوزيع موسيقي لعادل حقي.

وكشف يحيى لـ”المال” أن الأغنية تتميز بطابع موسيقي إيقاعي خفيف، وستكون مفاجأة للجمهور الأيام القادمة لأنها تتميز بشكل موسيقي مختلف عما قدمه دياب سابقا في هذا اللون الغنائي في ألبوماته الغنائية السابقة التي قام بطرحها السنين الماضية.

ولفت يحيى إلى أن عمرو اختار هذه الأغنية لتكون هيد لألبومه الجديد، لكونه أعجب بها بمجرد الاستماع للحنها منه، وقرر تسجيلها وضمها لألبومه الغنائي القادم .

يذكر أيضا أن عمرو دياب طرح برومو أغنيته الجديدة “محسود” كلمات تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي “إنستجرام” وطرح تحديا للمطربين لغنائها وكذلك جمهوره، وقام بعض الفنانون بغناء “محسود” تقديرا للهضبة مثل المطرب أحمد جمال والشاعر تامر حسين وغيرهم.