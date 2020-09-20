محمد وهبى رئيس الشركة: «أمان» للمدفوعات تطلق خدمة القبول الإلكترونى للبطاقات مع البنك الأهلى

تتبنى شركة أمان لحلول المدفوعات الإلكترونية خطة طموح خلال العام المقبل ترتكز على التوسع فى تقديم مجموعة خدمات قيمة مضافة جديدة للعملاء ومنها إتاحة خدمة القبول الإلكترونى للبطاقات بالتعاون مع البنك الأهلى مع تعزيز الانتشار فى مدن الدلتا والصعيد.

45 -%50 زيادة فى حجم الأعمال بسبب «كورونا»

وكشف محمد وهبى، رئيس أمان للمدفوعات، عن نمو حجم أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة تراوحت بين 45 و%50 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، تزامنا مع التدابير الاحترازية التى نفذتها الحكومة واتجاه المستهلكين نحو التوسع فى استخدام الوسائل الإلكترونية كبديل عن المدفوعات النقدية .

وقال «وهبى» – فى حواره لـ«المال» – إن فترة تفشى وباء كورونا (كوفيد 19-) شهدت زيادة إقبال العملاء على خدمات شركات المحمول الأربع العاملة فى السوق المحلية، وخدمات سداد رسوم فواتير الكهرباء والتى تقدمها الشركة بالتعاون مع «إى فاينانس» لصالح 9 شركات كهرباء وخدمات التبرعات، وحجوزات السفر.

كما ارتفع الطلب على خدمات المحافظ الإلكترونية منذ الربع الأخير من العام الماضى بنسبة بلغت %400 أى ما يعادل 4 أضعاف مرحلة ما قبل «كورونا».

خطة للوصول إلى 100 ألف منفذ قبل نهاية العام.. والتركيز على مدن الدلتا والصعيد

وكشف عن خطة الشركة للوصول لأكثر من 100 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية قبل أواخر العام الحالى مقارنة مع نحو 60 ألفا حاليا ونحو 75 ألف تاجر نشط، فضلا عن زيادة عدد الخدمات المقدمة للعملاء وتعزيز الانتشار الجغرافى فى مدن الصعيد والدلتا مع توافر قوى شرائية كبيرة لدى المستهلكين بها.

تعاون مع «إى فاينانس» فى منصة «مصر الرقمية»

وذكر أن «أمان» للدفع الإلكترونى تعد إحدى قنوات الدفع المتاحة لسداد رسوم الخدمات الحكومية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» على منصة «مصر الرقمية» التى أطلقتها وزارة الاتصالات تجريبيا منتصف أغسطس الماضى .

ومن المعروف أن المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية تقدم نحو 34 خدمة فى قطاعات المرور والتموين والتوثيق أونلاين منها إصدار بطاقة تموين .

نشر 25 ألف نقطة بيع ضمن مبادرة «المركزى»

وأشار «وهبى» إلى أن شركته انضمت إلى مبادرة البنك المركزى لنشر 100 ألف نقطة دفع إلكترونى بنهاية العام الجارى وتعهدت بإتاحة ما لا يقل عن 25 ألف ماكينة بالتعاون مع البنك الأهلى خارج نطاق القاهرة والإسكندرية، لافتا إلى أن «أمان» تلقت نحو 10 آلاف طلب من التجار للحصول على الماكينة المدعومة من البنك المركزى حتى الآن .

وأعلن البنك المركزى فى وقت سابق أن ماكينات الدفع الإلكترونى داخل المبادرة يقتصر استخدامها على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص، غير المسجلين لدى أى بنوك، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوك أو ميسرى عمليات دفع لدى كافة التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الإلكترونية المشار إليها، ويجوز للبنك الحصول على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من ذلك.

وبحسب “وهبي” فإن “أمان” بدأت أيضا منذ 3 أسابيع تفعيل خدمة القبول الإلكترونى على ماكينات الشحن والدفع لبطاقات «ميزة» و«فيزا و«ماستر كارد» بناء على بروتوكول تم توقيعه مع البنك الأهلى قبل نهاية العام الماضى.

دراسة إطلاق أبلكيشن للمستهلك خلال 2021.. ورسوم «المحمول» و«الكهرباء» الأكثر طلبا بالجائحة

ونوه عن دراسة الشركة إطلاق أبلكيشن للمستهلك خلال 2021 يتيح له سداد الفواتير ورسوم المرافق العامة وشحن أرصدة المحمول، بالتزامن مع انتشار كروت “ميزة” والتوسع فى شبكة التجار خلال السنوات الثلاث الماضية لضم أكبر عدد من العملاء الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية.

فى سياق متصل، ألمح «وهبى» إلى أن «أمان جروب» تبحث سبل تحقيق التكامل بين مجموعة شركاتها خلال العام المقبل فى خلق منصة خدمات متكاملة تتضمن المدفوعات الإلكترونية والتقسيط وتمويل المشروعات متناهية الصغر، مبينا أن «أمان» للمدفوعات على سبيل المثال تقدم خدمة سداد الفواتير وتحصيل الأقساط وإتاحة خدمة تقسيط تكلفة ماكينة الدفع الإلكترونى للتجار بالتعاون مع شقيقتها “أمان” للخدمات المالية.

وتطرق إلى أن شبكة “أمان” للمدفوعات توفر للتجار عدة خيارات منها شحن الرصيد وصيانة الماكينات وتقديم طلبات شراء ورفع شكوى من منفذ موحد مقارنة بالشركات المنافسة والتى تعتمد على تعيين مندوبين فى إدارة التعاملات المالية مع التجار .

فى سياق متصل، رأى حسام حسن، مدير القطاع المالى لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن أزمة فيروس كورونا ساهمت فى سرعة التحول نحو المدفوعات الإلكترونية وتقليص تداول العملات الورقية بالأسواق، كما لعبت أيضا دورا كبيرا فى تمويل المنشآت متناهية الصغر التى تكبدت خسائر فادحة بسبب الوباء فى خلق مصادر دخل أخرى ثابتة .

وأوضح أن البنك الأهلى بدأ مرحلة الفحص النافى للجهالة للاستحواذ على حصة من أسهم مجموعة “أمان” القابضة التى يندرج تحت مظلتها ثلاث شركات هى “أمان” للمدفوعات الإلكترونية وشقيقتيها “أمان” للخدمات المالية و”أمان” للتمويل متناهى الصغر، وتستهدف تلك الخطوة تحديد نسبة وقيمة الحصة المستهدفة وآليات ضخ استثمارات جديدة بالمجموعة .

على صعيد آخر، ألمح إلى أن «أمان جروب» تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء كيان جديد تابع لها يعمل فى نشاط إصدار سندات التوريق.

كانت مجموعة «راية» القابضة للاستثمارات المالية نفذت خلال أقل من عام تقريبا إصدارين من سندات التوريق كان آخرها فى يوليو الماضى بقيمة 562 مليون جنيه لصالح ثلاث شركات تابعة لها هى «أمان» للخدمات المالية و«أمان» للتمويل متناهى الصغر و«راية» للإلكترونيات فى صورة أقساط أجهزة إلكترونية ومنزلية متنوعة، إلى جانب قروض سيارات وأخرى موجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.