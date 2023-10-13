محمد هنيدي يوجه لدعم فلسطين: الشير على السوشيال لأحداث غزة لا يقل أهمية عن النضال الحقيقي

حرص النجم محمد هنيدي على التعبير عن ضرورة الدعم من كل شخص للفلسطينيين، خاصة أهالي غزة جراء ما يتعرضون له حاليا من جيش الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات تدينها الإنسانية.

وعلق محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي “تويتر” قائلا: “الحرب الإعلامية والتضامن وإنك تشير وتنشر عن اللي بيحصل في أهالي غزة لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقي”.

أضاف هنيدي “العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالأخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له، أكتر حاجة بيخاف منها العدو إنه يظهر على حقيقته قدام العالم، عشان كدة اللايك والشير اللي ممكن تسهتزأ بيهم مهمين جدا جدا جدا والكلمة مهمة جدا جدا” في كل مكان في صفحاتهم اللي بيزيفوا بيها الحقيقة ومنصاتهم ومواقع السوشيال اللي بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة”.

وقام هنيدي أيضا بنشر صورة للمسجد الأقصى وتفاعل معها الكثير من متابعينه بمواقع التواصل الاجتماعي .