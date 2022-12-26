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محمد هنيدي يقوم ببث لايف مع جمهوره تمهيدا لطرح فيلمه الجديد

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قام النجم محمد هنيدي اليوم بعمل بث مباشر عبر حسابه الرسمي " فيس بوك" مع محبيه لأول مرة منذ فترة طويلة وذلك تمهيدا لطرح فيلمه السينمائي الجديد

محمد هنيدي يقوم ببث لايف مع جمهوره تمهيدا لطرح فيلمه الجديد
أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:52 م, الأثنين, 26 ديسمبر 22

قام النجم محمد هنيدي اليوم بعمل بث مباشر عبر حسابه الرسمي ” فيس بوك” بعنوان” اللايف الجامد جدا” مع محبيه لأول مرة منذ فترة طويلة وذلك تمهيدا لطرح فيلمه السينمائي الجديد ” نبيل الجميل أخصائي تجميل” بدور العرض السينمائي اخراج خالد مرعي .

وتحدث هنيدي في البث المباشر عن أعماله الفنية السينمائية التي قدمها في مسيرته الطويلة مع الجمهور المتفاعل معه في البث ، منها ” صعيدي في الجامعة الأمريكية” و” همام في أمستردام” و” رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” و” يانا ياخالتي” وغيرها .

وطلب منه كثير من محبيه تقليد افيهاته الكوميدية لكثير من الشخصيات التي قدمها في تلك الأفلام منها ” مسا مسا يارؤوف ” و” يانانا لخالتي فرنسا” و” محي الشرقاوي ” الذي قدمه في فيلم فول الصين العظيم وغيرها .

كما رد على كثير من استفسارات الجمهور المحب له من جميع الوطن العربي وخارجه واستمر البث لمدة ساعتين وأكثر ، ولفت الى أن  سبب إعجابه بالشخصية التي يقدمها في الفيلم فقال ” شخصية دكتور التجميل أحببتها  لما يتعرض له من مواقف كثيرة تهمني بالنسبة للكوميديا

يذكر أن محمد هنيدي يعود للسينما بعد سنتين بفيلمه الجديد ” نبيل الجميل” بعد آخر فيلمه قدمه” النمس والانس” اخراج شريف عرفة ، ويتعاون في الفيلم الجديد مع كوكبة من الفنانين على رأسهم النجمة نور التي تقوم بالبطولة النسائية معه ، بجانب محمود حافظ ومحمد ثروت وغيرهم.

أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:52 م, الأثنين, 26 ديسمبر 22