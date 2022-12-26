محمد هنيدي يقوم ببث لايف مع جمهوره تمهيدا لطرح فيلمه الجديد

قام النجم محمد هنيدي اليوم بعمل بث مباشر عبر حسابه الرسمي ” فيس بوك” بعنوان” اللايف الجامد جدا” مع محبيه لأول مرة منذ فترة طويلة وذلك تمهيدا لطرح فيلمه السينمائي الجديد ” نبيل الجميل أخصائي تجميل” بدور العرض السينمائي اخراج خالد مرعي .

وتحدث هنيدي في البث المباشر عن أعماله الفنية السينمائية التي قدمها في مسيرته الطويلة مع الجمهور المتفاعل معه في البث ، منها ” صعيدي في الجامعة الأمريكية” و” همام في أمستردام” و” رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” و” يانا ياخالتي” وغيرها .

وطلب منه كثير من محبيه تقليد افيهاته الكوميدية لكثير من الشخصيات التي قدمها في تلك الأفلام منها ” مسا مسا يارؤوف ” و” يانانا لخالتي فرنسا” و” محي الشرقاوي ” الذي قدمه في فيلم فول الصين العظيم وغيرها .

كما رد على كثير من استفسارات الجمهور المحب له من جميع الوطن العربي وخارجه واستمر البث لمدة ساعتين وأكثر ، ولفت الى أن سبب إعجابه بالشخصية التي يقدمها في الفيلم فقال ” شخصية دكتور التجميل أحببتها لما يتعرض له من مواقف كثيرة تهمني بالنسبة للكوميديا

يذكر أن محمد هنيدي يعود للسينما بعد سنتين بفيلمه الجديد ” نبيل الجميل” بعد آخر فيلمه قدمه” النمس والانس” اخراج شريف عرفة ، ويتعاون في الفيلم الجديد مع كوكبة من الفنانين على رأسهم النجمة نور التي تقوم بالبطولة النسائية معه ، بجانب محمود حافظ ومحمد ثروت وغيرهم.