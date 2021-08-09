ثقافة وفنون

محمد هنيدي يعلن تحقيق «الإنس والنمس» 13 مليونا في 5 أيام عرض سينمائي

أكد هنيدي أنه سيشارك خلال الفترة المقبلة في أعمال فنية متنوعة عديدة
المال - خاص 1:46 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21 1:46 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

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أعلن الفنان محمد هنيدي، الاثنين، أن فيلمه “الإنس والنمس” حقق إيرادات بلغت 13 مليون جنيه خلال 5 أيام من عرضه في السينمات.

وأشار هنيدي -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الليلة- إلى أنه سيشارك خلال الفترة المقبلة في أعمال فنية متنوعة عديدة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كان هنيدي أكد أن “الإنس والنمس” يحقق نجاحا كبيرا، مشيرًا إلى أنه يقدم في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة بمستوى متطور، وبقصة ممتعة مناسبة لكل أفراد الأسرة، قائلًا إنه يراهن على نجاح الفيلم، لأن العمل مكتمل الأركان، وتوفرت له كل مقومات النجاح.

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ويظهر الفنان محمد هنيدي في الفيلم بإطلالة كوميدية، حيث يعمل في بيت رعب بإحدى المدن الترفيهية، ويقع في حب الفنانة منة شلبي التي تؤدى دور عفريتة، لتجمعه معها مواقف كوميدية ساخرة مع أسرتها.

يشارك في بطولة الفيلم: صابرين، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وسليمان عيد، وعارفة عبد الرسول، وآخرون، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

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بقلم المال - خاص

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