محمد هنيدي يتخطى 10 ملايين جنيه بمرعي البريمو ويتصدر الإيرادات

استطاع النجم محمد هنيدي، تصدر شباك التذاكر بالسينمات بفيلمه الجديد “مرعي البريمو” ، وتخطت إيراداته 10 ملايين جنيه في 10 أيام فقط، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود دفراوي في تصريحات صحفية ، وبذلك يتفوق محمد هنيدي على فيلم ” عالزيرو ” للنجم محمد رمضان الذي طرحه معه في نفس التوقيت.

ويعود محمد هنيدي بمرعي البريمو للتعاون بعد 20 عاما تقريبا مع المخرج سعيد حامد ، بعد آخر عمل سينمائي جمع بينهما بفيلم ” همام في أمستردام ” وكذلك ” صعيدي في الجامعة الأمريكية “.

ويضم الفيلم كوكبة من الفنانين منهم غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، أحمد سلطان بالإضافة إلى أحمد بدير، وهو فكرة محمد هنيدي وتأليف إيهاب بليبل.

تدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي حول مرعي الذي يعمل تاجر بطيخ، ولكنه يتورط مع عصابة تقوم بتهريب الألماظ داخل البطيخ لتنقلب حياته رأسا على عقب.