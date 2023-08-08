محمد هنيدي وبطيخ مرعي البريمو.. صدارة الإيرادات تتجاوز الملاحظات الفنية

تمكن فيلم مرعي البريمو، والذي يقوم ببطولته النجم محمد هنيدي من تحقيق إيرادات عالية منذ طرحه بدور العرض السينمائي .وحقق الفيلم منذ أول أيام عرضه بالسينمات المصرية إيرادات مرتفعة، ليحتل المركز الأول في الأعمال المصرية التي تعرض حاليا.

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم “مرعي البريمو” يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية، منها “صعيدى في الجامعة الأمريكية” و”همام في أمستردام” و”يا انا يا خالتى” و”جاءنا البيان التالى” و”صاحب صاحبه”.

ماجدة موريس : حفلة هنيدي كانت أنجح مما قدم لمحمد رمضان

أوضحت الناقدة ماجدة موريس أن الدعاية التي قدمت لفيلم ” مرعي البريمو ” لمحمد هنيدي في العرض الخاص الذي أقيم له كانت ضخمة ، وتم تسويق ماحدث فيه بمواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة حول شخصية هنيدي في الفيلم وارتباطه بمنطقة نشأته ” امبابة” وذكرياته الجميلة فيها وتعاونه مع المخرج القدير سعيد حامد بعد 20 عاما مرة أخرى .

ولفتت الى حفلة هنيدي كانت أنجح مما قدم لمحمد رمضان ، حيث أنه تم تقديم قصة الفيلم لهنيدي بأسلوب يحبب المشاهد عن بعد في المكان والانسان ، ويجعلنا ننسحب من الفيلم وتخيل منطقته ” امبابة” ، لاسيما أن التعامل مع السوشيال ميديا حاليا أمرا أساسيا ومهما لنجاح أي عمل فني ولها جزء أساسي وهنيدي ذكي في التعامل مع هذه الوسائل ، وهو منتج الفيلم والمخرج سعيد حامد أكد أن عودته مع هنيدي بعد سنوات طويلة في فيلم ” مرعي البريمو ” مميزة لأنه لاتوجد أي مشاكل انتاجية فيه ، كذلك الجمهور لاينظر للفيلم كقصة وسيناريو مثل المتخصصين في السينما من نقاد وكتاب ومبدعين وانما ينجذب بصورة كبيرة للفيلم الذي يشعره بمود جيد وضحك ومواقف كوميدية وذلك مايتحقق مع محمد هنيدي كفنان كوميدي .

أكدت أيضا أن هنيدي ابتعد لسنوات عن السينما وحينما قرر العودة السنين الأخيرة بأفلام ” النمس والانس” و” نبيل الجميل ” و” مرعي البريمو” ، يريد المنافسة على المرتبة الأولى في السينما وشباك التذاكر ، علاوة أن الأيام القادمة ستحدد الموقف بين هنيدي ومحمد رمضان من حيث الايرادات .

سمير الجمل : الجمهور يذهب دائما لأفلام تحقق له التسلية والبهجة

وعلق السيناريست سمير الجمل أنه دائما في السينما المصرية تحقيق ايرادات كبيرة لفيلم معين ليست معيارا لجودة هذا الفيلم ، وهذه قاعدة ليس جديدة ومعروفة أن الايرادات يكون ورائها ظروف معينة وأحيانا تتحقق بسبب بروباجندا معينة لأفلام سينمائية .

أشار الى أن محمد هنيدي محسوب على السينما أنه نجم سينمائي كوميدي منذ تقديمه فيلم ” صعيدي في الجامعة الأمريكية ” ، عكس محمد رمضان فمعروف أنه يقدم أفلام تتميز بطابع أكشن نوعا ما والجمهور يفضل الضحك في موسم الصيف السينمائي .

كما أن هنيدي لم يكن موجودا بدراما رمضان هذا العام عكس محمد رمضان قدم مسلسلات تليفزيونيا ” جعفر العمدة ” ، والجمهور قد يكون متشبعا من مشاهدته فحدث أقبال أكبر على فيلم هنيدي وفق” الجمل ” .

تابع قائلا أنه لو كان فيلم ” هارلي” الأخير لمحمد رمضان مازال يحقق ايرادات كبيرة لم يفكر في تقديم فيلمه الجديد ” عالزيرو” حاليا ، لافتا الى أن الجمهور يذهب دائما لآفلام تحقق له التسلية والبهجة بدرجة أكبر مثل أفلام هنيدي .

رامي المتولي : نجومية محمد هنيدي في السينما أكبر من شعبية محمد رمضان

وقال الناقد السينمائي رامي المتولي أن شباك التذاكر بالسينما دائما يعبر عن ذهاب الجمهور للسينما ، لكن هل معنى ذلك أن الجميع راض عن مستوى الفيلم الذي قدمه محمد هنيدي أم لا .

وشدد على أن نجومية محمد هنيدي في السينما أكبر من شعبية محمد رمضان ، ولكن ليس معنى أنه حقق ايرادات كبيرة بفيلمه الجديد ” مرعي البريمو” أن الفيلم مميز وناجح .

وأعرب عن كون الفيلم رغم تحقيقه ايرادات كبيرة ، إلا أنه تخلله مشاكل كثيرة وأقل بدرجة كبيرة من أفلامه السينمائية السابقة مثل ” النمس والانس ” .