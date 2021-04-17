محمد هنيدي في لعبة ببجي موبايل بعد العيد

أعلنت لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE عن تعاونها مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي، حيث يشمل حزمة صوتية فريدة تم إنشاؤها حصرياً للعبة ببجي موبايل بواسطة محمد هنيدي، والتي تتيح للاعبي ببجي موبايل إعطاء أوامر داخل اللعبة لزملائهم في الفريق، باستخدام صوت وسلوكيات هنيدي التي يشتهر بها.

وسيتم إصدار حزمة الصوت في عيد الفطر، وستكون متوافرة لفترة محدودة فقط.

حزمة الصوت هي مجرد البداية في تعاون لعبة ببجي موبايل، وهذا الفنان الكوميديّ الشهير.

وسينضم محمد هنيدي إلى بطولة نجوم ببجي موبايل القادمة (PMSC) التي ستقام خلال شهر رمضان كقائد رياضي خاص إضافي.

وسيواجه هنيدي في وقت لاحق من الشهر الفضيل بعضاً من أفضل لاعبي البث المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بث مباشر مشوق ومضحك ستتم مشاركة تفاصيله قريباً.

وإضافة إلى احتفالات رمضان، ستحتفل ببجي موبايل بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيسها وتحقيقها لمليار عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم في غضون ثلاث سنوات فقط.

وأحدثت ببجي موبايل منذ إطلاقها في شهر مارس 2018 ثورة في تجربة ألعاب الهواتف المحمولة من خلال تقديم مفهوم الباتل رويال من ببجي إلى جمهور جديد كلياً من عشاق ألعاب الهواتف المحمولة مع تجربة لعب ممتعة ومشوقة ومحتوى جديد ومبتكر.

وتضمنت أحداث الذكرى السنوية للعبة ببجي موبايل تعاوناً جديداً مع ثلاثة دي جاي مشهورين عالمياً، بمن فيهم منتج موسيقى الرقص من ستوكهولم Alesso، والموسيقي البلجيكي Lost Frequencies، ومنسق ومنتج الموسيقى الهولندي-المغربي R3HAB، الذين شاركوا مجموعات الموسيقى المنسقة والحصرية لحفل الذكرى السنوية للعبة ببجي موبايل.

وانضم أفضل مغنيي الراب المصريWegz إلى الحفلة مع إصدار الأغنية الأصلية “حتتك بتتك” المتوافرة الآن على يوتيوب.

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