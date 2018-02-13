محمد هنيدي: أخلاق للبيع مختلف عن أي عمل قدمته سابقًا

أحمد حمديقال النجم محمد هنيدي إنه يقوم حاليا بتصوير مشاهد مسلسله الجديد "أخلاق للبيع"، والذي يخوض به ماراثون رمضان الدرامي 2018.وأضاف في تصريحات خاصة للمال أنه يعود للقاهرة الساعات القادمة لاستكمال تصوير المسلسل مع المخرج سامح عبدالعزيز، مشيرا إلى أن المسلسل سيكون مختلفا تماما عن أي مسلسل قد

أحمد حمدي

قال النجم محمد هنيدي إنه يقوم حاليا بتصوير مشاهد مسلسله الجديد “أخلاق للبيع”، والذي يخوض به ماراثون رمضان الدرامي 2018.

وأضاف في تصريحات خاصة للمال أنه يعود للقاهرة الساعات القادمة لاستكمال تصوير المسلسل مع المخرج سامح عبدالعزيز، مشيرا إلى أن المسلسل سيكون مختلفا تماما عن أي مسلسل قدمه في مسيرته الفنية سابقا.

وتابع هنيدي أن اسم المسلسل تغير الفترة السابقة من “أرض النفاق” لـ “أخلاق للبيع” بناء على اتفاق مع الشركة المنتجة للعمل، لأن أرض النفاق كان اسم فيلم سينمائي قديم، وذلك حتى لا يختلط الأمر مع الجمهور، خاصة أن قصة مسلسلي أخلاق للبيع مختلفة نوعا ما عن الفيلم.

وأشار إلى أنه ابتعد عن الدراما السنين الماضية لأنه لم يجد نصا مميزا يقدمه للجمهور بعد مسلسل “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، وحينما عرض عليه مسلسل “أخلاق للبيع” قرر فورا تقديمه والعودة به للشاشة الصغيرة، متمنيا أن يحظى العمل بنجاح جماهيري كبير في رمضان.

“أخلاق للبيع” بطولة هنيدي، وهنا شيحة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.