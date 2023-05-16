محمد هنيدى يكشف أسرار الجزء الثاني من «أرض النفاق»

أعلن الساعات الماضية النجم محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” عن تقديمه للجزء الثاني لمسلسله ” أرض النفاق ” الذي قدم منه الجزء الأول عام 2018 ولاقى نجاحا جيدا ، وتعاون فيه مع المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله .

فقام محمد هنيدي بنشر صورة له عبر انستجرام جمعته بأحمد عبد الله وعلق عليها ” الساعة اتناشر بتوقيت إمبابة وعلى المقيمين خارج إمبابة المحافظة على فروق التوقيت، عشان جايين نقولكم استنوا أرض النفاق الجزء التاني قريبا التورتة فوتوشوب”.

وحقق الجزء الأول لمسلسل أرض النفاق الذي قام ببطولته بجانب هنيدي عدد من الفنانين أبرزهم هنا شيحة ومحمد ثروت والراحلة دلال عبد العزيز نجاحا مميزا ، وهو مقتبس عن قصة الفيلم الشهير الذي قدمه الفنان الراحل فؤاد المهندس عام 1961، وتدور أحداثه حول موظف يٌدعى “مسعود”، يواجه مشكلات كثيرة مع زوجته جميلة وحماته، حتى يتعرف على دكتور ماضي خبير الأعشاب، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع وتتوالى المواقف الكوميدية.