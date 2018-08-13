محمد هنيدى يتحدى السفير البريطاني على تويتر

أحمد صبرى تفاعل عدد كبير من المصريين وخصوصا المشاهير مع حملة أطلقها الحساب الرسمى للسفير الانجليزى تحت اسم اسال السفير جون واجاب فيها عن العديد من المواضيع التى تهم المصريين .واكد جون كاسون أنه يعرف المصريين حيدا وتعلم مصطلحاتهم ولهجتهم مؤكدا أنه "لف مصر من غربها لشرقها".وكان أكثر المصري

أحمد صبرى



تفاعل عدد كبير من المصريين وخصوصا المشاهير مع حملة أطلقها الحساب الرسمى للسفير الانجليزى تحت اسم اسال السفير جون واجاب فيها عن العديد من المواضيع التى تهم المصريين .

واكد جون كاسون أنه يعرف المصريين حيدا وتعلم مصطلحاتهم ولهجتهم مؤكدا أنه “لف مصر من غربها لشرقها”.





وكان أكثر المصريين تفاعلا هو الفنان محمد هنيدى، حيث شارك فى الحملة متحديا السفير قائلا: “بما أنك جبت مصر من شرقها لغربها اكتر من المصريين. عايزين نشوف درجة مصريتك.. تلت كلمات تقولنا لو تعرف معناهم.. “فكك مني، بيحور، هما قالو لك فين”.





وكان من أبرز الأسئلة حول علاقة انجلترا بجماعة الإخوان المسلمين حيث قال : أحنا من أكتر الدول صرامة في التعامل مع الإخوان و بنتعامل أن الإنتماء للإخوان مؤشر علي إحتمالية التطرّف.