محمد هارون: «جي إي هيلث كير» تعمل مع «الشراء الموحد» لإتاحة الاستغلال الأمثل للأجهزة الطبية

قال محمد هارون

عام «جي إي هيلث كير» في منطقة شمال شرق أفريقيا إن الشركة تعمل مع هيئة الشراء الموحد لإتاحة الاستغلال الأمثل للأصول والأجهزة الطبية.

وأضاف «هارون» في تصريحات لـ «المال»، أن شركة جي إي هلث كير (GE Healthcare) متخصصة في مجال تقديم الحلول والخدمات الطبية والتكنولوجيا الحيوية، إذ تأسست في عام 1892، وتتخذ مقرها الرئيسي في مدينة شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن الشركة تتواجد في مصر منذ 22 عامًا، موضحًا أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يساهم في تطوير الخدمات الطبية، ويعزز من تواجد الشركات العالمية لتوفير الرعاية الصحية لمختلف الفئات.

تعتبر جي إي هيلث كير من أكبر الشركات في العالم في مجال التكنولوجيا الصحية والطبية، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات في مجالات مثل التصوير الطبي، والأجهزة الطبية، والرعاية الصحية المنزلية، وتقييم الأداء المؤسسي في المجال الصحي.

وتتميز بتقديمها حلولًا مبتكرة ومتطورة في مجالات الصحة والطب، مما يساعد على تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم العلاج الأمثل للمرضى. وتعمل الشركة على مستوى عالمي، إذ تطرح وتتواجد منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة حول العالم.

وكشف عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر، إذ تمتلك الشركة ما يزيد عن 15,000 جهاز وتقنية للرعاية الصحية منتشرة في جميع أنحاء مصر.

وأوضح «هارون» توقيع اتفاقية استضافة سحابية لاستكشاف تطبيقات منظومة «إديسون» لتقديم رؤى مهمة وتسهيل الفحص والاكتشاف المبكر، وتشخيص مرضى سرطان البروستاتا. خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023

وأشار إلى أن هذا التعاون عقب حملة تقودها الحكومة لتعزيز فحص سرطان البروستاتا، ليسهل تقديم رؤى مهمة في نقطة الرعاية لاتخاذ قرارات سريعة وتعزيز السلاسة في سير عمل.

ولفت إلى تقديم الشركة خدمات الصيانة عن بعد، بالإضافة إلى تدريب مقدمي الرعاية الصحية على استخدام الأجهزة بالشكل الأمثل.