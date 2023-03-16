محمد نجاتي لـ «من مصر»: أحمد زكي الأب الروحى للممثلين الشباب

كشف الفنان محمد نجاتي خلال استضافته الساعات الأخيرة ببرنامج ” من مصر” الذي يقدمه الاعلامي عمرو خليل عبر شاشة سي بي سي عن جوانب كثيرة في حياته الفنية السنين الماضية والخاصة أيضا .

فقال نجاتي أن دوره فى فيلم “ضد الحكومة” مع الفنان الراحل الكبير أحمد زكى لا ينسى تفاصيله وتعلم منه الكثير وكان حنين ولا يبخل عليه بأى معلومة وتنبأ بحصوله على جائزة فكان أب روحى بالنسبة له، كما علمه بأن كل شخصية ليس لها علاقة بالأخرى، كما علمه نشأة الشخصية.

وأضاف أن بداياته جاءت نتيجة تعب وطموح أمه، وكانت تأتى معه للاستوديو ورأت فىه نجما ، وأخذت دور فى مسلسل “أنا وانت وبابا فى المشمش”، ولعبت دور فى فيلم “الجراج”، ثم “عرق البلح” و”العاصفة والمدينة” وكان يستمع لنصائح المخرج عاطف الطيب.

وأوضح أنه عملل مع الفنان القدير عبد المنعم مدبولى كان بالنسبة له يمثل حدثا كبيرا في حياته الفنية ، كما قدم دور مع الفنان شكرى سرحان، حيث استفاد بشكل كبير من هؤلاء العمالقة ، لافتا ذهبت للفنان كمال الشناوى وقلت له :أنا محمد نجاتى وأقدم دور معك، وعن الفنان الراحل محمود الجندى كشف محمد نجاتي فقال : أعطانى أول فرصة ورشحنى فى فيلم “قلب الليل” وأوصلنى لعاطف الطيب لتمثيل دوره وهو صغير، كما تقابلنا فى مسلسل “حديث الصباح والمساء”.