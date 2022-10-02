محمد مهران يكتب: التأمين يقدم حلولاً للتضخم

تشهد الأسواق المحلية والعالمية موجة من التضخم والذى يعنى ببساطة ارتفاع مطرد فى أسعار السلع خلال فترة المقارنة.

وتتجه الحكومات عن طريق البنوك المركزية إلى اتخاذ خطوات لمكافحة التضخم والتقليل من آثاره العكسية وهو ما شاهدناه خلال الفترة الماضية، فقد قام بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بزيادة معدلات الفائدة وهوما يعرف بالتشدد النقدى بحيث يتم زيادة الفائدة على الاقتراض لإتاحة الفرصة للأعمال أن تسير وفقا لمعدلات السيولة.

كما قام البنك المركزى المصرى بزيادة نسبة الودائع المٌحتفظ بها لدى البنك المركزى من 14 إلى %18 مع الإبقاء على معدلات الفائدة والتى تعتبر إحدى طرق مكافحة التضخم والتى تؤدى إلى ارتفاع نسبة الإقراض.

وجدير بالذكر أنه واكب التضخم العالمى مشكلة – ربما يرجع سببها إلى سلاسل الإمداد supply Chain – ونعنى هنا نقص رقاقات الكمبيوتر المستخدمة فى الكثير من الماكينات والسيارات مما أثر على توافر تلك السلع وبالطبع قطع الغيار الخاصة بها.

دور التأمين فى مواجهة التضخم (الحلول)

يبقى قطاع التأمين داعما للاقتصاد ويعمل على التواؤم مع الظروف الاقتصادية ويقدم التغطية التأمينية للأصول التى فى حالة وقوع حادث لها لا قدر الله يصعب تعويضها بسهولة (فى حالة عدم وجود التأمين) نظرا لصعوبة الحصول على قروض فى أوقات الأزمات الاقتصادية وكذلك لارتفاع تكلفتها.

فمثلاً إذا قام شخص بشراء معدات بمبلغ 100 مليون جنيه ولم يكن لديه تأمين وحصل تحطم أو عطل لتلك المعدات فإنه من الصعب على أى شخص الاحتفاظ بمبلغ مماثل كاحتياطى لمثل هذه الخسارة.

كما أن تكلفة القرض فى ظل التضخم قد زادت بشكل كبير، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الفترة المنقضية من وقت الحادث لحين إصلاح المعدة بما فيها فترة الشحن والجمارك وما شابهه يمكن أن تأخذ فترات ممتدة تصل إلى سنوات بدلاً من أيام وبالتالى فتلك الفترة التى لا يمكن أن يتم تغطيتها عن طريق تجنيب مبلغ مثلاً لمثل تلك الحالات.

ويهمنى التنويه إلى أن تكلفة التغطية التأمينية هى فى الحقيقة مقابل زهيد جدا حيث إن سعر التأمين (قسط التأمين السنوى) فى أغلب الأحوال يكون نسبة من العشرة آلاف بمعنى أن أصل قيمته مبلغ مليون جنيه يتم التأمين عليه بقسط فى حدود 500 إلى 700 جنيه سنويا (ويمكن أن تزيد فى حالة زيادة نسب الخطورة).

وللتسهيل على القارىء يمكننا القول إن سعر التأمين لمبنى أو مصنع بقيمة عشرين مليون جنيه يساوى سعرعلبة سجائر فى اليوم الواحد.

وعندما نتحدث عن الأخطار التى يتم تغطيتها نتحدث عن الأخطار الطبيعية والحريق وربما المسئوليات الناشئة عن الحريق وأيضا ما يعرف بخسارة توقف الأعمال أو الخسارة التبعية.

وما ينطبق أعلاه على الممتلكات يمكن أن ينطبق فى أهميته على الأنواع الأخرى من التأمين مثل التأمين الطبى أو تأمينات الأشخاص والتى تتزايد أهميتها فى أوقات التضخم.

ولا يفوتنا هنا أن ننصح العملاء بمراجعة مبالغ التأمين حتى تتناسب مع القيمة الحالية حيث إن تغير سعر الصرف فى أوقات التضخم يؤدى إلى زيادات فى سعر الأصول ويجب العمل على تحديث المبالغ كما يمكن أن تكون هناك حلول من شركات التأمين من بينها إضافة شرط التحديث التلقائى للقيم بنسب معينة سنويا أو ربطها بمعدلات التضخم بصورة دورية.

وفى النهاية ندعو الله أن يجنب الجميع كل شر ويقينا جميعا كل مكروه.

بقلم : محمد مهران*

• نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أليانز» للتأمين فى مصر ورئيس المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين