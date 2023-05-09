محمد مهران: الرقمنة تساهم في نمو قطاع التأمين بمصر

أكد محمد مهران العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين على أهمية الرقمنة والتعاون بين أطراف صناعة التأمين بهدف تطوير السوق.

وأضاف مهران خلال الجلسة الثانية للمؤتمر العربى للإكتواريين أنه من الضروري اتباع الكفاءة واقتصاديات التشغيل وعدم الانجراف نحو المضاربات السعرية فى قطاع التأمين.

وأكد على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير السوق عبر التشريعات والقرارات ومنها تطبيق معيار 50 المقابل للمعيار المحاسبى الدولى 17 بجانب تطبيق معيار الملاءة المالية solvency 2.

وشدد على أن هناك فرص نمو كبيرة لزيادة أقساط التأمين في السوق وخاصة نشاط تأمينات الحياة.