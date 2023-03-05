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محمد منير يغني تتر مسلسل عملة نادرة لنيللي كريم وكلمات الأبنودى

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يتعاون النجم محمد منير الملقب ب" الكينج" في الوسط الغنائي مع المنتج جمال العدل والكاتب مدحت العدل في غناء تتر مسلسل " عملة نادرة" بطولة النجمة نيلي كريم

محمد منير يغني تتر مسلسل عملة نادرة لنيللي كريم وكلمات الأبنودى
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:29 م, الأحد, 5 مارس 23

يتعاون النجم محمد منير الملقب ب” الكينج” في الوسط الغنائي مع المنتج جمال العدل والكاتب مدحت العدل في غناء تتر مسلسل ” عملة نادرة” بطولة النجمة نيلي كريم في موسم رمضان هذا العام والذي تنتجه العدل جروب ” جمال العدل” ويكتبه مدحت العدل .

وقام مخرج المسلسل ماندو العدل بنشر صورة مساء اليوم عبر حسابه الشخصي تجمعه بالثلاثي جمال ومدحت ومنير ومعهم الملحن محمد رحيم معلقا ” الكينج محمد منير يغني تتر مسلسل عملة نادرة من كلمات الشاعر العظيم الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان حبيبي الفنان الكبير محمد رحيم شرف عظيم ياكينج والله” .

مسلسل عملة نادرة يضم عدد من النجوم والفنانين منهم جمال سليمان وجومانا مراد وأحمد عيد وكمال أبو رية وغيرهم ، وينتمي للدراما الصعيدية الذي تقدمه نيلي كريم لأول مرة في مشوارها الفني والدراما المصرية .

أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:29 م, الأحد, 5 مارس 23