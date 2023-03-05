محمد منير يغني تتر مسلسل عملة نادرة لنيللي كريم وكلمات الأبنودى

يتعاون النجم محمد منير الملقب ب” الكينج” في الوسط الغنائي مع المنتج جمال العدل والكاتب مدحت العدل في غناء تتر مسلسل ” عملة نادرة” بطولة النجمة نيلي كريم في موسم رمضان هذا العام والذي تنتجه العدل جروب ” جمال العدل” ويكتبه مدحت العدل .

وقام مخرج المسلسل ماندو العدل بنشر صورة مساء اليوم عبر حسابه الشخصي تجمعه بالثلاثي جمال ومدحت ومنير ومعهم الملحن محمد رحيم معلقا ” الكينج محمد منير يغني تتر مسلسل عملة نادرة من كلمات الشاعر العظيم الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان حبيبي الفنان الكبير محمد رحيم شرف عظيم ياكينج والله” .

مسلسل عملة نادرة يضم عدد من النجوم والفنانين منهم جمال سليمان وجومانا مراد وأحمد عيد وكمال أبو رية وغيرهم ، وينتمي للدراما الصعيدية الذي تقدمه نيلي كريم لأول مرة في مشوارها الفني والدراما المصرية .