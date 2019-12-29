ثقافة وفنون

محمد منير يعلن تأجيل حفله في ليلة رأس السنة بسبب وعكة صحية

سيحدد محمد منير موعدا جديدا عقب تماثله للشفاء
أحمد صبري 9:57 م, الأحد, 29 ديسمبر 19 9:57 م, الأحد, 29 ديسمبر 19

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن الفنان محمد منير أنه قرر تأجيل حفلة ليلة رأس السنة هذا العام للاحتفال بالعام الجديد؛ نظرا لإصابته بوعكة صحية، واعدا جماهيره أنه سيحدد موعد لحفل جديد في الوقت القريب بعد تماثله للشفاء.

ليلة رأس السنة تفقد حفل محمد منير

وأضاف محمد منير في بيان : جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!”

وتابع: “نظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال.

وكانت الشركة المنظمة للحفل أعلنت عن أسعار التذاكر المخصصة للحفل، وتتراوح الأسعار بين 2000، و3000، و4000 جنيهًا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد صبري

ملف الكاتب أحمد صبري

اقرأ أيضاً