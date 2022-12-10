محمد منير يحيي حفل رأس السنة في القاهرة الجديدة

يحيي النجم محمد منير حفلا غنائيا ليلة رأس السنة بأحد الأماكن بالقاهرة الجديدة، للاحتفال بقدوم العام الجديد مع الجمهور ، ويقدم منير في الحفل أشهر أغنياته التي حقق بها شهرة واسعة في مسيرته الفنية، منها شجر الليمون، علموني عينيكي ، حدودتة مصرية وأغنيته الجديدة التي طرحها منذ فترة وحقق بها نجاحا كبيرا “للي” التي تعاون فيها مع النجم أكرم حسني لأول مرة والموزع الموسيقي أمير محروس.

من ناحية أخرى يستعد منير لطرح أغنية جديدة العام الجديد ويتعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، وقام الأخير بنشر بعض كواليس تسجيل الأغنية عبر حسابه الرسمي “إنستجرام”.

كذلك أحيا منير مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وشهد حضورا لافتا من الجمهور المصري وقدم فيه أغنياته الناجحة في مشواره الفني.