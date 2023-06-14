محمد منير يجري بروفات حفله الغنائي بجدة (فيديو)

أجرى النجم محمد منير الساعات الماضية بروفات خاصة بحفله الغنائي الكبير الذي يستعد لإحيائه بمسرح بنش مارك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات وأوركسترا ضخم لأول مرة في حفل غنائي لمنير بمشواره الغنائي.

وظهر محمد منير في الفيديو الذي قام بنشره رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ بحسابه الرسمي “تويتر” ، وهو يغني أغنيته الشهيرة “الليلة ياسمرا” وعلق تركي آل الشيخ “أهل جدة الغاليين في مفاجآت في الحفلة” .

يقام الحفل مساء الجمعة 16 يونيو الجاري، على مسرح “بنش مارك” بطريق الملك عبد العزيز، ومن المقرر أن تصاحب منير في الحفلة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

ووصل محمد منير إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بالأمس، استعدادا لإحياء حفله الغنائي، الذي يقام تحت عنوان “مشواري”، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

ونشر حساب الشركة المنظمة “بنش مارك” بموقع تويتر فيديو وصول محمد منير إلى جدة، واستقباله لحظة خروجه من المطار بحفاوة كبيرة .

وقال محمد منير لحظة وصوله واستقباله: “كل ما أتمناه هو المزيد من الازدهار والرفاهية والأمن لوطننا في المملكة العربية الشقيقة، وهيئة الترفيه مش مجرد ترفيه، الترفيه يعني العقل والروح وتجديد الذهن، يا رب يجعل أيامنا كلها سعيدة”.