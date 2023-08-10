محمد منير يتخطى ربع مليون مشاهدة بعد طرحه «الساحل الشمالي» (فيديو)

استطاع النجم محمد منير تحقيق نجاح جيد بأغنيته الجديدة ” الساحل الشمالي” ، التي تشاركه الغناء فيها النجمة اللبنانية ميريام فارس .

وحققت الأعنية مشاهدات الأغنية حتى الآن ربع مليون مشاهدة بمنصة يوتيوب ، والأغنية كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، وجيتار شريف فهمي، وإيقاعات أحمد بدير، وناي محمد خيري.

تقول كلمات الأغنية ” في الساحل الشمالي.. يا أسمر مالك ومالي.. سيبني أتشمس في حالي.. ومتشغلليش في قلبي.. أنا قلبي لسه خالي.. أنا كنت في حالي ماشي.. بسألك عمك غباشي.. هو المشمش مجاشي.. قال بس أنتوا الحقوه.. بسأل ع الشوكولاتة.. رد عليا بألاطة.. قالي مفيش غير بطاطا».