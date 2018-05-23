محمد منير في حوار نادر مع منى الحسيني بقناة ماسبيرو زمان

ثقافة وفنون

رحاب صبحى: تستضيف الإعلامية منى الحسينى فى السابعة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، الفنان محمد منير. ويكشف منير العديد من الأسرار حول مسيرته وبدايته للغناء، وكواليس وأسرار خاصة نادرة بقناة ماسبيرو زمان.