محمد منير في حوار نادر مع منى الحسيني بقناة ماسبيرو زمان

رحاب صبحى:
تستضيف الإعلامية منى الحسينى فى السابعة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، الفنان محمد منير.
ويكشف منير العديد من الأسرار حول مسيرته وبدايته للغناء، وكواليس وأسرار خاصة نادرة بقناة ماسبيرو زمان.
رحاب صبحى: تستضيف الإعلامية منى الحسينى فى السابعة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، الفنان محمد منير. ويكشف منير العديد من الأسرار حول مسيرته وبدايته للغناء، وكواليس وأسرار خاصة نادرة بقناة ماسبيرو زمان.
رحاب صبحى:
تستضيف الإعلامية منى الحسينى فى السابعة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، الفنان محمد منير.
ويكشف منير العديد من الأسرار حول مسيرته وبدايته للغناء، وكواليس وأسرار خاصة نادرة بقناة ماسبيرو زمان.