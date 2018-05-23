ثقافة وفنون

محمد منير في حوار نادر مع منى الحسيني بقناة ماسبيرو زمان

رحاب صبحى: تستضيف الإعلامية منى الحسينى فى السابعة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، الفنان محمد منير. ويكشف منير العديد من الأسرار حول مسيرته وبدايته للغناء، وكواليس وأسرار خاصة نادرة بقناة ماسبيرو زمان.

6:29 م, الأربعاء, 23 مايو 18 6:29 م, الأربعاء, 23 مايو 18

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رحاب صبحى:

تستضيف الإعلامية منى الحسينى فى السابعة والنصف، مساء اليوم الأربعاء، الفنان محمد منير.

ويكشف منير العديد من الأسرار حول مسيرته وبدايته للغناء، وكواليس وأسرار خاصة نادرة بقناة ماسبيرو زمان.

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