محمد منصور: أطلقنا أكاديمية «حقك تحلم» في مصر لنمتلك المئات من محمد صلاح

قال رجال الأعمال محمد منصور رئيس مجموعة منصور جروب، ورئيس شركة مان كابيتال للاستثمارات، إننا أطلقنا أكاديمية “حقك تحلم” في مصر لتشجيع الفتية والفتيات في كل قرى مصر على اتباع شغفهم في كرة القدم، حيث قدم أكثر من 65 ألف طفل في الدورة الأولى، ونثق أننا في سبيلنا ليكون لدينا مئات مثل محمد صلاح قادرين على الحلم والنجاح مع الاعتزاز بهويتهم الوطنية”.

وأضاف منصور خلال كلمته، “يسعدني المشاركة في هذه القمة الاستثنائية التي تؤكد جهود المصريين لدعم مصر وجهودها في جميع المجالات من أجل التنمية، فبلدنا الحبيب يحمل العديد من فرص النجاح والتي تحتاج إلى أن نحلم ونثق في قدراتنا قبل كل شيء”.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بعنوان “حقك تحلم” في فعاليات مؤتمر قمة صوت مصر Narrative PR Summit 2023، الذي يترأس مجلس إدارته، والذي أقيم هذا العام تحت عنوان Egypt Forever Forward، وسط مشاركة نخبة كبيرة من الخبراء، والمتخصصين المحليين والدوليين، الذين اجتمعوا تحت سقف واحد لمدة يوم كامل بمنطقة سوما باي على ساحل البحر الأحمر، لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.