نقل وملاحة

محمد منار يلتقي وزير السياحة والبيئة لجمهورية القمر وسفيرها لدى مصر

لبحث العلاقات الثنائية فى مجال الطيران
دعاء محمود 12:24 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21 12:24 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة، حمد سعيدى، وزير السياحة والبيئة بجمهورية القمر المتحدة، وعطاء أفندى سفير القمر المتحدة بالقاهرة لبحث العلاقات الثنائية فى مجال الطيران المدنى، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام والطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وتناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين فى مجالات النقل الجوى، خاصة فى مجالات الملاحة الجويه والتدريب، ودراسة الاتفاقية الثنائيه للنقل الجوى الموقعة بين البلدين.

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وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدني بوفد دولة القمر المتحده الشقيقة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون مع جميع الشركاء، خاصة دولة القمر المتحدة التى تعد من أهم محطات التجارة وتتمع بمقومات جاذبة.

وأشار وزير الطيران إلى العلاقات الوطيدة فى محتلف المجالات ورحب الوزير بالتعاون الفعال مع دولة القمر المتحدة، مؤكدًا أهمية فتح آفاق تعاون جديدة فى مجال الطيران المدنى بما يساهم فى زيادة التقارب بين البلدين وذلك تماشياً مع استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية.

كما أعرب وزير السياحة والبيئة عن سعادته بهذا اللقاء مشيرًا إلى أن التعاون بين وزارة الطيران المدنى المصرى ودولة القمر المتحدة فى مجالات وأنشطة النقل الجوى المختلفة سيساهم فى تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية للبلدين.

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وأعرب عن تطلع بلاده إلى تدعيم العلاقات الثنائية في شتى المجالات وبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وآليات تعزيز الإستثمارات المصرية فى جزر القمر، وذلك فى ضوء ما تتمتع به الشركات المصرية من امكانيات وخبرات واسعة وسمعة متميزة على الأصعدة العربية والافريقية والعالمية. والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة لدعم الخطط التنموية للحكومة القمرية.، كما أثنى الوزير بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة فى مطارات جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه أعرب سفير دولة القمر المتحدة عن تقديره للعلاقات المثمرة بين البلدين فى صناعة النقل الجوى، مشيدًا بالتطوير الذى حققه قطاع الطيران المدنى خلال الفترة الحالية، مؤكداً على تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون حيث أن هناك علاقات ممتدة مع مصر منذ عقود عديدة في العديد من المجالات فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين .

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بقلم دعاء محمود

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