محمد منار وخالد العناني يبحثان آليات تنشيط الحركة الجوية والسياحية

التقي الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر وزارة الطيران المدنى لبحث عد من الملفات الهامة وكذلك سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من الأسواق الخارجية إلى جمهورية مصر العربية والترويج للموسم السياحى خلال صيف 2022 من خلال آليات تحفيز الطيران وربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية والترويج للمقاصد السياحية المصرية وما تتمتع به من جاذبية وتنوع مما يسهم فى جذب المزيد من السائحين إلى مصر .

وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وغادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار وباسم سامى مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وحسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو وعمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة وأحمد نبيل معاون وزير السياحة، ومحمد موسي مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وأشرف حسن رئيس قطاع التخطيط ومحمد فرحات رئيس القطاع التجارى بشركة الخطوط الجوية .

في بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بوزير السياحة والآثار، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتى الطيران والسياحة وتبني كافة المبادرات والإجراءات الممكنة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية.

وأكد الطيار محمد منار حرص وزارة الطيران على تقديم كل سبل الدعم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية، مشيرا إلى استمرار الجهود المشتركة بين الوزارتين فى برنامج تحفيز الطيران ومنح تخفيضات لشركات الطيران القادمة مباشرة للمطارات السياحية على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية تشجيعا للحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

ومن جانبه وجه الدكتور خالد العناني الشكر لوزير الطيران على التعاون المثمر والمستمر بين الوزارتين لدعم خطة الدولة المصرية لتنشيط حركة السفر والسياحة وإطلاق المبادرات المشتركة التي ستساعد في تحفيز الحركة الجوية والسياحية، خاصة ما حققته الحملات الترويجية خلال الفترة الماضية من نجاح ملحوظ ونتائج إيجابية في الأسواق المستهدفة المصدرة للسياحة خاصة في ظل الطلب المتزايد وإقبال السائحين من مختلف دول العالم للاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية وماتملكه من مقومات متنوعة وفريدة .