نقل وملاحة

محمد منار: نحرص على تطبيق مفهوم الجودة الشاملة بكل أنشطة «مصر للطيران»

خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا للسلامة و الجودة
دعاء محمود 1:32 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21 1:32 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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شارك الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أمس، في الاجتماع الدورى للجنة العليا للسلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران بحضور اللواء منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ورؤساء مجالس إدارات وقطاعات وجميع الإدارات المعنية بمجال السلامة و الجودة .

وخلال الاجتماع، أكد وزير الطيران المدني حرص شركات وهيئات الوزارة علي تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في كافة الأنشطة المقدمة ووجه بأهمية تكثيف الدورات التدريبية في مجال السلامة والجودة علي جميع العاملين بمصرللطيران، ونشر ثقافة السلامة علي جميع المستويات ووضع خطة لتحديث جميع المعدات للحفاظ علي معدلات السلامة والاعتمادات الدولية التي وصلت إليها الشركة الوطنية في هذا المجال وكذلك تحديد المسئوليات وتوزيع الأدوار والمهام بما يضمن عدم حدوث أي معوقات و التاكيد على محاسبة المقصرين .

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ومن جانبه، تقدم الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران بالشكر لتشريف الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه اللواء منتصر مناع لحرص سيادتهما علي حضور اجتماع اللجنة العليا للسلامة و الجودة بمصرللطيران مؤكدا على استمرار الشركة في إتباع جميع إجراءات السلامة وفقا لمعايير المنظمات الدولية وتوفير كل الدعم المطلوب لإعلاء وتعزيز إجراءات السلامة في جميع الأنشطه، خاصة في ظل جائحة كورونا التي ألقت مسئولية أكبر علي عاتقنا لضمان أعلي معدلات السلامة لعملائنا علي متن خطوط الناقل الوطني.

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وخلال الاجتماع استعرض الطيار محمد جلال رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصرللطيران والسادة مديري ومسئولي السلامة والجودة بالقطاع سياسة وأنشطة السلامة المطبقة بشركات مصرللطيران وكذا الأنظمة التشغيلية في مجالات السلامة ودليل السلامة والجودة والإجراءات التي تتبعها مصرللطيران لاجتياز تجديد الاعتمادات الدولية بشكل دوري مثل الأيوزا والأيزو والإيزاجو وغيرها والتعامل مع أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق وسرعة تلافيها كما تم وضع التوصيات للمرحلة القادمة ، وكذلك استعراض مشاركة مصرللطيران في برنامج تبادل بيانات السلامة بين شركات الطيران الذي أعده الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA .

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وتم استعراض تفعيل دور مصر للطيران في الحفاظ علي البيئة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030 من خلال جميع أنشطة الشركة في اجتماع السلامة والجودة بما يعكس اهتمام وزارة الطيران بالدور البيئي لمصر للطيران .

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بقلم دعاء محمود

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