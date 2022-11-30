محمد ممدوح يتعاون لأول مرة مع شقيقته في دراما رمضان

قرر النجم محمد ممدوح الشهير بـ تايسون” بالوسط الفني، التعاون في مسلسله القادم الذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2023 مع شقيقته المخرجة مي ممدوح لأول مرة في أولى تجاربها الإخراجية بعد أن شاركت كمخرج منفذ لكثير من الأعمال الفنية.

ويقدم محمد ممدوح مسلسله الجديد “الرشيد” في موسم شهر رمضان القادم ومكون من 15 حلقة فقط وسيعرض على مختلف القنوات الفضائية للمشاهدين ، ويشارك في بطولته النجمة ريهام عبد الغفور .

من ناحية أخرى يشارك محمد ممدوح في بطولة الفيلم السينمائي الجديد “شقو” مع النجم عمرو يوسف بجانب أمينة خليل وسيعرض في العام القادم.