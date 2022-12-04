محمد معيط: مصر مستعدة لإصدار صكوك سيادية تتراوح من 1.5 لـ 2.5 مليار دولار بعائد منخفض

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن الاستعداد لإصدار صكوك سيادية والانتهاء من كافة الإجراءات والتفاصيل تمهيدًا للطرح، متوقعًا أن تتراوح قيمة أول طرح من 1.5 إلى 2.5 مليار دولار.

وأضاف وزير المالية، خلال اللقاء الذي أداره حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال”، بمؤتمر الرؤساء التنفيذين الثامن، اليوم الأحد، أن الصكوك السيادية تتميز بعوائد منخفضة وتمثل بديل جيد للسندات الاوروبية، وذات تكلفة أقل.

وتابع أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل في ظل تلك التحديات العالمية الحالية للحد منها، إضافة إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

ولفت وزير المالية إلى أن الموازنة تتعرض للعديد من الضغوط، يتمثل أبرزها في ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وتغير سعر الصرف وغيرها من التحديات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في افتتاحية فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن “2022 CEOs Thoughts”، والذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» اليوم وغدًا، بمشاركة 44 متحدثًا في الجلسات والكلمات الافتتاحية.

كما تأتي النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة، وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».