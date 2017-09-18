محمد معيط: انخفاض الفجوة التمويلية إلى 30 مليار دولار

مها أبو ودن:قدّر الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، حجم الفجوة التمويلية حاليًّا بنحو 30 مليار دولار على الأجل القصير، وذلك بنهاية العام المالى 2018/ 2019، وقال إنها مرشحة للهبوط بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤشر على انخفاض تقديرات الحكومة

مها أبو ودن:

قدّر الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، حجم الفجوة التمويلية حاليًّا بنحو 30 مليار دولار على الأجل القصير، وذلك بنهاية العام المالى 2018/ 2019، وقال إنها مرشحة للهبوط بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤشر على انخفاض تقديرات الحكومة لاحتياجاتها التمويلية بواقع 4 مليارات دولار.

تعد تصريحات نائب الوزير إشارة إلى تحسن تقديرات الحكومة حول الفجوة التمويلية منذ يناير الماضى، الذى أعلن فيه وزير المالية عمرو الجارحى وصول الفجوة التمويلية إلى نحو 34 مليار دولار. يأتى ذلك فى الوقت الذى تلقّت فيه مصر 4 مليارات دولار، تمثل أول شريحتين من القرض البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وخلال حوار مع «المال» قدَّر معيط حجم التشابكات بين بنك الاستثمار القومى والتأمينات بنحو 55 مليار جنيه فقط، نزولًا من 260 مليار جنيه فى العام المالى 2004/ 2005، وتم حلُّها بإصدار سندات لصالح التأمينات بفائدة سنوية، مشيرًا إلى أن تشابكات التأمينات مع بنك الاستثمار فى الطريق إلى التصفية، أما التشابكات بين وزارة المالية والتأمينات فلن تنتهى؛ لأن هناك زيادة سنوية كل عام على المعاشات تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وذكر أن وزارة المالية أصدرت سندات لصالح التأمينات حتى الآن بقيمة 335 مليار جنيه، بفائدة سنوية %9 فى المتوسط، تكلف الخزانة العامة للدولة نحو 30 مليار جنيه.

يُشار إلى أن «المالية» بدأت سياسة إصدار سندات بقيم أجزاء من أموال التأمينات فى العام المالى 2007/ 2008، بعد قرار وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى ضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة للدولة، وكان الهدف من إصدار تلك السندات ضمان أموال التأمينات وتوفير عوائد لصرف المعاشات.

وأكد معيط: لدينا عدد من البروتوكولات مع صندوقى التأمينات لسداد جزء من مديونيات الخزانة العامة للأخيرة، أحدها بروتوكول بسداد 242 مليار جنيه، والثانى بقيمة 53 مليار جنيه، ثالث بحوالى 23 مليار جنيه شارف على التصفية أيضًا.

وقال معيط إن الحد الأدنى للأجر التأمينى ارتفع من 400 إلى 500 جنيه بداية يوليو الماضى، مشيرًا إلى أن ذلك أسهم ضمن حزمة عوامل فى ارتفاع معدلات التضخم، لكنه فى المقابل سيسهم فى زيادة قيمة المعاشات.

ونوّه بأن الخزانة العامة تتحمل فروقًا كبيرة مقابل دعم المعاشات والبطاقات التموينية ورغيف الخبز، حيث تبلغ تكلفة جملة ما تتحمله الدولة للمعاشات نحو 100 مليار جنيه فى العام المالى 2017/ 2018، شاملة فروق دعم المعاشات الضمانية والتأمينية المنخفضة، والزيادات السنوية وحصة الدولة فى صندوقى المعاشات الحكومى والخاص، فضلًا عن تحمل الخزانة العامة نحو 25 مليار جنيه تمثل حصة الدولة كصاحب عمل فى معاشات الجهاز الإدارى وموظفى الدولة، ويبلغ دعم صناديق المعاشات فى الموازنة الحالية أيضًا نحو 63 مليار جنيه.

وأضاف معيط أن تكلفة دعم حصة الفرد على البطاقات التموينية لنحو 71 مليون فرد، تبلغ نحو 43 مليار جنيه، كما تتحمل الدولة 60 قرشًا كفرق تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم حاليًّا لدعم 100 مليار رغيف سنويًّا.

وفى شأن معدلات سك العملات المعدنية بمصلحة سك العملة أوضح معيط أن معدلاتها ما زالت عادية، سواء الجنيه ونصف الجنيه وربع الجنيه، فضلًا عن وجود مخزون من «الخمسة والعشرة قروش»، مشيرًا إلى أنه لا صحة لوجود تعليمات بزيادة معدلات السك لاستبدال العملات الورقية التى يصدرها البنك المركزى، بالمعدنية، مؤكدًا أن العودة إلى إصدار العملات الورقية فئة الجنيه ونصف الجنيه ساعد فى استمرار معدلات سك «المعدنية» كما هى.

ونشرت الجريدة الرسمية، فى 12 سبتمبر الحالى، قرارًا لمجلس الوزراء بالموافقة على سك عملة معدنية فئة خمسة الجنيهات.

ولفت معيط إلى أن تكلفة سك العملة المعدنية يتجاوز سعر تداولها بالسوق، وهو ما يعنى زيادة خسائر الدولة منها، فعلى سبيل المثال تكلفة نصف الجنيه المعدنى قد تصل إلى 75 قرشًا.

وأكد أنه لا توجد نية أو اتجاه حكومى حاليًّا لتخفيف أوزان العملات المعدنية؛ تقليلًا للتكلفة.

وعن رؤية الوزارة لدعم المحاصيل الزراعية، فى الوقت الذى بلغت فيه مخصصات دعم المحاصيل الزراعية صفرًا فى موازنة العام المالى الحالى، قال معيط إن الحكومة عدّلت تبويب الدعم فى الموازنة بناء على تعديل طريقة تحويل مخصصاته.

وتابع أن الوزارة كانت تحيل قيمة الدعم المخصص للقمح العام المالى الماضى بنحو 2800 جنيه للطن، فكانت الوزارة تخصم ألف جنيه من تلك الحصة لدعم المحاصيل الزراعية وتضع 1800 جنيه على دعم رغيف الخبز.

وأضاف: هذا العام تغير التبويب ويحصل المزارع على 3800 جنيه لدعم طن القمح، من باب دعم رغيف الخبر، لذلك ظهرت أرقام الموازنة فى دعم المحاصيل الزراعية صفرًا.

واستطرد: بالنسبة لدعم قصب السكر كان يبلغ العام الماضى 400 جنيه موزعة بين 300 جنيه فى بند مخصصات شركة سكر القصب، و100 جنيه فى باب دعم المحاصيل الزراعية، والعام الحالى يبلغ دعم طن قصب السكر 620 جنيهًا كلها موضوعة فى موازنة الشركة، ويتسلمها المزارع بالكامل أيضًا، لذلك ظهرت أرقام دعم محصول قصب السكر صفرًا.

وفى شأن المقارنة بين حصة الفرد على بطاقة التموين قبل وبعد 30 يونيو 2017، قال معيط: كان المواطن يحصل على 15 جنيهًا، كدعم للفرد على البطاقات التموينية قبل يونيو الماضى، مقابل أن سعر كيلو الأرز التموينى كان 5 جنيهات، كيلو الزيت 8 جنيهات، كيلو السكر 5 جنيهات، ويسدد 3 جنيهات، مقابل حصوله على تلك السلع التموينية، أما الآن فالمواطن يحصل على 50 جنيهًا كدعم للفرد على البطاقات، ويبلغ سعر كيلو السكر 10 جنيهات، والأرز 8 جنيهات، والزيت 16 جنيهًا، ويحصل المواطن بعد حصوله على نفس الكمية من السلع على فروق أسعار يمكنه استبدالها بالخبز أو السلع الأخرى.

ومن المعروف أن الحكومة رفعت حصة الفرد على البطاقات التموينية بدءًا من يوليو الماضى، من 21 إلى 50 جنيهًا، بحد أقصى 4 أفراد، ويحصل الفرد الخامس على 25 جنيهًا، ضمن حزمة قرارات تستهدف الحماية الاجتماعية ضد الغلاء.

وقال معيط إن الدولة قامت بتلك الإجراءات فى هيكلة الدعم؛ لضمان توافر السلع وعمل توازن بين العرض والطلب، وهو العنصر الأهم فى تحديد الأسعار، وليس صحيحًا أن الحل الوحيد هو فرض تسعيرة جبرية على السلع، كما أن الدولة تسعى حاليًّا لفرض رقابتها على الأسواق قدر الإمكان.

وعن الضمانات التى تمنحها الخزانة العامة للمشروعات الحكومية أكد معيط أن رؤية الحكومة تحكمها قوانين ربط الموازنة فى هذا الصدد، فقد حدّد قانون ربط الموازنة العام الحالى على سبيل المثال، سلطات وزير المالية فى منح الضمانات، وهناك عدد من الضمانات الحكومية التى تصدر بقانون خاص، ولا سيما فى حال منحها للشركة وليس لجهة حكومية، إذا ثبتت أهمية المشروع للدولة وتوجهاتها، فعلى سبيل المثال كانت الخزانة العامة قد أصدرت ضمانة حكومية لمشروع أقامته شركة ميدور للبترول بقيمة 10 مليارات دولار بقانون خاص، وهناك ضمانات صدرت لشركات الكهرباء أيضًا بقانون خاص.

وألمح معيط إلى أنه لا صحة لأن تقوم الوزارة بتجنيب مخصصات الضمانات الحكومية كمبالغ مقتطعة أو مخصصة للضمانة، فالضمانة تقتصر على النص الصريح بضمان الخزانة العامة تلك المشروعات.

وأشار معيط إلى أن الخطة القومية لإقامة مشروعات الغاز الطبيعى مثلًا تهدف إلى وضع معدلات استيراده على منحنى نزولى لتخفضها من 140 شحنة غاز العام الماضى إلى 112 شحنة العام الحالى، نزولًا إلى 80 شحنة فقط على المدى المتوسط، ومن أجل هذا الهدف تمنح الحكومة ضمانات لمشروعات الغاز الطبيعى؛ بهدف تقليل المصروف الدولارى على استيراد شحنات الغاز.

وقال إن أفكار الحكومة حول منح الضمانات المالية للمشروعات تتمحور حول تشجيع الاستثمار أيضًا، فكيف لمستثمر أن يضع أمواله فى استثمار داخل مصر دون وجود كهرباء؟!

أما عن التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومى مع عدد من الجهات أبرزها ماسبيرو والسكك الحديدية والهيئة العامة للتعمير، فقال معيط إنها أوشكت على الانتهاء، وكذلك تبذل الحكومة جهدًا لتصفية عدد آخر، من بينها تشابكات مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن قريبًا عن حزمة من التشابكات التى تم فضها.

وتابع: تتلخص أفكار الحكومة حول فض تشابكات بنك الاستثمار القومى مع الشركات فى مبادلة الأصول أو سداد نقدى فى حال وجود سيولة مادية، لكن استمرار وجودها يغل يد الحكومة فى الصرف والتوزيع على الأولويات، كما أنه يقلل استثمارات الجهات التى لديها تشابكات مع بعضها البعض.

وعن منهجية الشراء المجمع للسلع والخدمات قال: الحكومة تنتهج تلك المنظومة بسبب انخفاض أسعارها، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من مشروعات الشراء المركزى فشلت العام الماضى بسبب التعويم؛ لأن الحكومة وضعت تقديراتها على أسعار ما قبل التعويم وتلقّت عروضًا أعلى بكثير فأوقفت المناقصات.