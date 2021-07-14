اقتصاد وأسواق

محمد معيط: «الوزراء» يُلزم عدة جهات حكومية بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

في موعد أقصاه أكتوبر 2021
منى عبدالباري 12:48 م, الأربعاء, 14 يوليو 21 12:48 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم  1602 لسنة 2021، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام مجموعة من الجهات والشركات التابعة للدولة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإليكترونية، في موعد أقصاه أكتوبر 2021.

في موعد أقصاه أكتوبر 2021

وذكر بيان لوزارة المالية اليوم أن هذه الجهات هي الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، والتي تبيع سلعًا أو خدمات، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر 2021، وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

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وأوضح البيان أنه، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2021.

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بقلم منى عبدالباري

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