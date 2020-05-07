اقتصاد وأسواق

محمد معيط : إنفاق 40% من الحزمة المالية المخصصة لمواجهة كورونا

لقطاعات السياحة والطيران والمصدرين
منى عبدالباري 2:46 م, الخميس, 7 مايو 20 2:46 م, الخميس, 7 مايو 20

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قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه تم إنفاق 40% من الحزمة المالية التي تم تخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على التداعيات الاقتصادية والبالغ إجماليها 100 مليار جنيه.

لقطاعات السياحة والطيران والمصدرين

وأشار الوزير إلى بعض البنود التي تم إنفاقها بإجمالي 40 مليار جنيه، وُزعت أجزاء منها بواقع 10 مليارات جينه لدعم شركات السياحة والطيران والقطاعات الأخرى التي تضررت من كورونا، 10 مليارات للموردين لسداد الالتزامات المالية ومرتبات العاملين.

وأضاف الوزير في اجتماع عقده مجلس الوزراء اليوم ضم عددا من الوزراء حول كيفية مواجهة فيروس كورونا إنه تم أيضا توجيه 5 مليارات جنيه لقطاع الصحة، و 5 مليارات أخرى لوزارة التموين لتوفير السلع التموينية.

وكان الوزير قال في تصريحات سابقة إنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم العمالة المؤقتة، وخمسة مليارات لدعم المصدرين.

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بقلم منى عبدالباري

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